RDC: el gobierno británico rechazó los nuevos referéndums de independencia de Escocia, Gales e Irlanda del Norte

En un nuevo segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista, Enrique Zattara, analizó la respuesta del gobierno británico a la declaración conjunta de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sobre una posible ruptura del Reino Unido.

La reacción oficial del gobierno británico frente al planteo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte fue mantener su posición. Según explicó Zattara, “la reacción oficial ha sido simplemente señalar por parte del gobierno que la situación no ha cambiado”.

La posición de los dirigentes independentistas contrasta con la del gobierno británico. De acuerdo con Zattara, los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte defendieron que Westminster “no tiene derecho a bloquear la democracia interna, o sea, la autodeterminación de esos países”.

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Sin embargo, el periodista remarcó que esa interpretación de la autodeterminación no es aceptada por el gobierno británico: “La autodeterminación no funciona, por lo menos en el caso de las cuatro naciones que componen el Reino Unido”.

La comparación con las Islas Malvinas

Uno de los puntos centrales fue la contradicción que existe entre la postura británica frente a sus propias naciones constitutivas y la que sostiene respecto de las Islas Malvinas. “Cosa que parece que se lo olvidan cuando se habla de las Malvinas”, afirmó Zattara en +Perfil, quien contrapuso el argumento británico sobre la autodeterminación de los habitantes de las islas con el reclamo independentista dentro del Reino Unido.

En ese sentido, agregó: “Porque ahí sí que exhiben su política de autodeterminación para defender que sean los dos mil o tres mil habitantes de Malvinas los que definan esa posición”.

Un proceso que podría ser largo

Para Zattara, una eventual ruptura del Reino Unido no sería inmediata. El periodista explicó que los movimientos autonomistas y separatistas están creciendo en distintas partes de Europa, aunque los procesos de independencia son complejos. “De todas maneras, en el proceso británico, el proceso, en todo caso, en el caso de producirse, que en algún momento se producirá, va a ser largo”, sostuvo.