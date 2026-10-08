En RDEco analizaron cómo ven los mercados a la Argentina: “No somos el foco de los inversores”

Santiago Llull y Sebastián Waisgold analizaron el escenario financiero argentino, las dificultades para refinanciar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el comportamiento de los bonos soberanos y las expectativas de los inversores frente al calendario electoral. Durante la charla, también examinaron cómo la volatilidad internacional, las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en los precios de los commodities pueden alterar las perspectivas del mercado local.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los especialistas debatieron sobre los límites del refinanciamiento de la deuda, el atraso cambiario y la desconexión entre algunos activos financieros y la situación económica. También analizaron por qué el país no siempre ocupa el centro de atención de los grandes inversores y qué oportunidades pueden aparecer cuando los bonos argentinos cotizan a precios muy inferiores a su valor de pago.

La deuda con el FMI y los límites del refinanciamiento

Para el analista, el FMI constituye uno de los principales condicionantes de la estrategia financiera: “Cuando vos pagás esas deudas soberanas, es solamente lo que mide el mercado o no; después tenés vencimientos con el Fondo”. Y agregó: “Eso es lo que no se puede rolear”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Llull también vinculó la evolución de los activos argentinos con el tipo de cambio y el mercado accionario: “El tipo de cambio está atrasado, entonces divido por contado con liquidación y los números no me dan”. A su vez, señaló que “la renta variable se desacoplaron totalmente” y planteó que, pese a los avances económicos, persisten dificultades para mejorar las condiciones financieras.

Riesgo electoral, geopolítica y sensibilidad de los mercados

Waisgold explicó que el mercado no observa únicamente el calendario electoral argentino, sino también un escenario internacional cada vez más complejo: “Estamos viviendo un mundo en donde geopolíticamente está bastante movido y ya no es sólo mirar a Argentina”.

En esa línea, enumeró factores que pueden modificar rápidamente las expectativas: “Estamos empezando a ver más condimentos a los que quizás no estamos tan acostumbrados”. Y resumió el contexto: “Estamos en una geopolítica muy cambiante, con guerras, con precios de commodities que te suben o bajan 10, 20% en una semana”.

Según Waisgold, esa volatilidad alcanza también a Estados Unidos y termina repercutiendo sobre Argentina: “Hay muchas variables y a veces me parece que el mercado no tiene quizás la rapidez para reaccionar tan rápido”. Ante la incertidumbre, describió un comportamiento habitual de los inversores: “Muchas veces, si ante la duda vendo y después analizo”.

Llull, por su parte, diferenció la lectura del mercado de la percepción social y cuestionó la expectativa de que Argentina sea permanentemente el centro de atención de los inversores. Al referirse a los movimientos de las grandes entidades financieras, afirmó: “El mercado leyó claramente”. Y fue categórico sobre el comportamiento de los inversores: “No somos el foco de los inversores”.

Para el analista, las grandes oportunidades aparecen cuando los activos argentinos están fuertemente castigados: “Ahí entran las grandes manos a comprar un bono que te va a pagar 100 pagándolo 25”. Su conclusión fue contundente: “No hay costo de oportunidad hoy en la Argentina”.