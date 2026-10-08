RDC: exfuncionarios de Donald Trump pasan de la Casa Blanca a empresas con negocios petroleros en Venezuela

El movimiento de antiguos integrantes de la administración Trump hacia compañías con intereses en Venezuela despertó cuestionamientos en Estados Unidos. Según Norman Powell, se trata de funcionarios que “han conectado su posición previa en la Casa Blanca con negocios en Venezuela”.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista explicó que el fenómeno responde al interés empresarial por incorporar personas con vínculos políticos: “Las empresas están buscando gente que tenga buenas conexiones todavía con la Casa Blanca”, especialmente en un contexto de creciente actividad petrolera en Venezuela.

Los exfuncionarios de Trump que desembarcaron en empresas de Venezuela

Powell presentó dos casos. El primero es el de Michael Jensen, quien ocupaba un cargo clave en la política estadounidense hacia América Latina. “Era el principal funcionario de Trump para América Latina”, señaló, y contó que después de abandonar la administración viajó a Venezuela para explorar negocios relacionados con el petróleo.

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Poco después, Jensen se incorporó a Primavera, una nueva compañía energética creada en Venezuela por Fred Erksam, multimillonario y cofundador de Coinbase. “Jensen era exactamente director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca”, precisó Powell.

El Congreso investiga posibles conflictos de interés

El segundo caso mencionado por el periodista es el de Brittany Kelm, quien se desempeñaba como asesora política de energía en la Casa Blanca. “Ella también dejó su puesto y se empleó en una empresa de Houston, Sable”, explicó Powell, en referencia a una compañía que desarrolla proyectos vinculados con nuevos pozos petroleros en Venezuela.

El caso generó particular atención en el Congreso estadounidense. “El Congreso de Estados Unidos está llamando a esta exfuncionaria para que informe qué estuvo haciendo antes de conseguir estos puestos y antes de renunciar a la Casa Blanca”, sostuvo Powell.

La investigación apunta a determinar si Kelm comenzó a favorecer los intereses de la empresa antes de abandonar oficialmente su cargo público. “Al parecer habría empezado a beneficiar a esta empresa de Houston antes de dejar su cargo en la Casa Blanca”, afirmó.