RDC: 450.000 personas marcharon en Francia y la protesta estudiantil suma el apoyo de sindicatos y organizaciones

La protesta estudiantil que comenzó hace tres semanas en Francia se convirtió en un nuevo foco de conflictividad social y suma el respaldo de sindicatos, organizaciones y estudiantes universitarios. El periodista, Juan Luis Francia, señaló que se trata de “un síntoma más de las crisis que se están multiplicando en Francia en este momento” y advirtió que, por ahora, “no hay viso de que esto vaya, por lo menos por ahora, a parar”.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Francia explicó que las movilizaciones crecieron rápidamente y que distintos sectores comenzaron a sumarse a los reclamos. Según las organizaciones, una marcha realizada el martes pasado reunió a unas 450.000 personas.

Reclamos por docentes y condiciones educativas

Uno de los aspectos centrales del conflicto es que los estudiantes no reclaman dejar de estudiar, sino justamente lo contrario. “El reclamo es queremos tener clases, es uno de los temas centrales”, explicó Francia.

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Los estudiantes denuncian la falta de profesores y que muchos docentes ausentes no son reemplazados. Al mismo tiempo, las protestas comenzaron en barrios populares y luego se extendieron a sectores de mayores ingresos.

“Se fueron sumando otros sectores que no tienen esta realidad, que son hasta diríamos privilegiados”, señaló el periodista. Entre ellos mencionó a estudiantes de establecimientos prestigiosos de París que bloquearon sus propios liceos y participaron de las manifestaciones.

Según Francia, la consigna que atraviesa a los distintos sectores es la solidaridad. “Todos tenemos que tener los mismos derechos”, sostuvo al reproducir uno de los argumentos que expresan los jóvenes.

La respuesta gubernamental tuvo inicialmente un fuerte componente represivo. Francia señaló que las imágenes de adolescentes heridos provocaron un cambio en la opinión pública y que el gobierno terminó suspendiendo el uso de determinadas granadas policiales de alta potencia, aunque “siguen usando, por ejemplo, las balas de goma”.

Recortes, nuevas protestas y convergencia de conflictos

El conflicto se profundiza por el proyecto de presupuesto del gobierno, que contempla 54.000 millones de euros en recortes y la eliminación de 1.700 puestos docentes. Para Francia, esto significa “echar un poco más de combustible al fuego”.

El gobierno también acusó a La Francia Insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, de impulsar las protestas. Sin embargo, el periodista consideró difícil sostener esa explicación ante la diversidad de los participantes: “Hay movilizaciones de todo tipo, de todos los sectores, de todo tipo de estudiantes”.

Mientras sectores de izquierda y sindicatos respaldan los reclamos, Francia señaló que desde el gobierno se habla de “complot”, mientras la extrema derecha de Marine Le Pen mantiene una posición más distante y expresa respaldo a la policía.

Otro reclamo transversal es el rechazo a Parcoursup, el sistema utilizado para asignar a los estudiantes sus opciones universitarias. “Esto genera un gran estrés en los estudiantes”, explicó Francia, quien señaló que el gobierno no prevé eliminarlo.

Las protestas, además, podrían confluir con nuevas movilizaciones. Hay una convocatoria estudiantil y sindical para el 13 de octubre y otra manifestación de los chalecos amarillos para el 17 de octubre. “Estas manifestaciones van convergiendo”, concluyó Francia, en un escenario atravesado por reclamos sociales y un presupuesto que avanza en sentido contrario a buena parte de las demandas.