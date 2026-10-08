RDC: Donald Trump prepara un monumento a Colón de cuatro metros en la Casa Blanca para buscar el voto ítalo-estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara un acto en la Casa Blanca para reivindicar a Cristóbal Colón y busca utilizar la fecha del 12 de octubre como parte de su estrategia electoral. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, explicó que el mandatario apunta especialmente al electorado ítalo-estadounidense.

La actividad se realizará a pocas semanas de las elecciones de medio término, en un escenario que, según Powell, presenta dificultades para el Partido Republicano. El presidente estadounidense también prepara la instalación de un monumento de unos cuatro metros de altura dedicado a Colón en el complejo de la Casa Blanca.

Trump busca capitalizar la figura de Cristóbal Colón

Powell señaló que Trump está utilizando distintas actividades públicas como parte de su campaña de cara a las elecciones. "Todo minuto está siendo aprovechado ahora por Trump para hacer campaña", sostuvo el corresponsal durante Ronda de Corresponsales.

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En ese contexto, el mandatario estadounidense decidió recuperar una celebración vinculada con Cristóbal Colón para el 12 de octubre. La decisión contrasta con el enfoque adoptado durante la administración de Joe Biden, que había priorizado la conmemoración del Día de los Pueblos Originarios en esa fecha.

Según Powell, Trump busca que la reivindicación de Colón tenga también un efecto electoral entre los ciudadanos de origen italiano. "Ha decidido reinstalar el festejo del 12 de octubre como recordación a Cristóbal Colón", explicó.

Un monumento de cuatro metros en la Casa Blanca

El acto previsto para el viernes tendrá lugar en el complejo de la Casa Blanca. Allí se presentará un monumento de aproximadamente cuatro metros de altura dedicado a Cristóbal Colón.

La escultura estará ubicada en los terrenos del complejo presidencial, en las proximidades del Eisenhower Building, uno de los edificios que forman parte del conjunto de oficinas ejecutivas.

La iniciativa forma parte de la estrategia con la que Trump busca reivindicar la figura del navegante y asociar esa decisión con su vínculo con el electorado ítalo-estadounidense. "Va a revelar un monumento a Cristóbal Colón", señaló Powell.

La apuesta de Trump por el voto ítalo-estadounidense

El mandatario pretende que los votantes de origen italiano tengan presente su decisión de recuperar la celebración de Colón cuando concurran a las urnas. Powell sostuvo que Trump espera convertir esa reivindicación histórica en un elemento de identificación electoral.

"Espera que los ítalo-estadounidenses recuerden que él ha revalorizado a Cristóbal Colón en el momento en el que vayan a concurrir a las urnas", afirmó el corresponsal.

La estrategia se produce en un momento de creciente actividad electoral del presidente, que también realizó viajes a Texas ante un escenario que, según Powell, podría complicar al Partido Republicano.

Trump acelera la campaña antes de las elecciones de medio término

Las elecciones de medio término se encuentran a pocas semanas y serán una instancia clave para la composición del Congreso estadounidense. De acuerdo con Powell, el escenario electoral presenta dificultades para los republicanos en algunos distritos.

El corresponsal mencionó particularmente la situación en Texas, donde el oficialismo podría enfrentar una disputa por un asiento del Senado. "Las cosas no pintan muy bien", resumió al referirse al panorama electoral.