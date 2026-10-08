Sube el petróleo: Trump habría ordenado al Pentágono "opciones de ataque" a Irán para este mes

Los precios del petróleo mostraban importantes alzas este jueves, de más de 5%, luego de que circularan informes de que Estados Unidos podría lanzar nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes.

Este jueves el crudo Brent del Mar del Norte, cuyo precio se usa como referencia internacional, cotiza a 105,46 dólares por barril, mientras que el principal contrato estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), subió a 92,82 dólares por barril.

La revista The Atlantic reveló que el presidente Donald Trump habría solicitado al Pentágono que "elabore opciones para atacar objetivos en Irán" y la publicación agrega que tales nuevos ataques en el Golfo Pérsico "podrían producirse antes de las elecciones del 3 de noviembre".

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Atacar o no atacar, esa es la cuestión

Las encuestas muestran que los republicanos encabezados por Trump tienen un riesgo latente de perder el control de ambas cámaras del Congreso, por lo que los especialistas dudan si una escalada bélica entre Estados Unidos e Irán beneficiaría o perjudicaría esas chances electorales del oficialismo.

Algunos especulan que éxitos militares podrían mejorar la impresión en que está empantada la Casa Blanca. Trump prometió que las acciones en el Golfo Pérsico durarían "algunas semanas", pero llevan 7 meses. No lograron desalojar del poder al fundamentalismo persa, mientras Teherán mantiene el control del vital estrecho de Ormuz.

Tensar ese clima bélico en las semanas anteriores a las elecciones podría llevar a subas del petróleo. Con combustibles más caros, los votantes estadounidenses podrían elevar su malhumor respecto al gobierno de Trump, lo que perjudicaría sus chances electorales.

Nuevos ataques estadounidenses, advierten expertos, podrían fortalecer la posición de Trump en su intento por llevar a Teherán a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra. "La planificación (de posibles nuevos ataques) debe interpretarse en el contexto de los esfuerzos por presionar a Irán, reducir los precios de la energía y demostrar avances en el conflicto antes de las elecciones», señaló Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de la firma de análisis energético Global Risk Management.

Las acciones de las grandes energéticas repuntaron. BP, que cotiza en Londres, subió un 3,5 % y su rival británica Shell un 2,3 %.

El alza de los precios del petróleo afecta gravemente a los mercados bursátiles, con los principales índices europeos cayendo a primera hora de la tarde, liderados por un descenso del 1,1 % en Fráncfort. Los principales mercados bursátiles asiáticos siguieron la tendencia a la baja de Wall Street el miércoles, donde las empresas tecnológicas retrocedieron tras las recientes ganancias.

Las acciones de Samsung cayeron después de que el gigante surcoreano pronosticara un gran aumento en sus beneficios trimestrales, aunque por debajo de las expectativas del mercado.

AFP/HB/ff