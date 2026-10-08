Rusia bombardeó micros en Ucrania y mató a al menos 33 civiles: "Responderemos", dijo Zelenski

Los habituales lanzamientos de misiles y drones rusos sobre Ucrania afectan a diario a civiles, pero este jueves tuvieron un costado estremecedor: misiles impactaron a dos colectivos de línea, que iban llenos de civiles, destruyéndolos por completo y dejando un saldo que a esta hora se medía en 33 muertos y numerosos heridos, muchos de ellos graves.

El ataque ocurrió en Kramatorsk, una ciudad que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra y es uno de los puntos más importantes que Rusia no ha capturado en la región de Donetsk, que Moscú considera como parte de su territorio.

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Las imágenes de los escasos hierros que quedaban de los autobuses resultaban dramáticas, un día después de que cinco niños estuvieron entre las 22 personas muertas cuando un misil ruso impactó en un edificio de departamentos en Priluki, en la región norteña de Cherníhov.

El gobernador de la región oriental de Donetsk, Vadim Filashkin, indicó que los autobuses fueron alcanzados por "bombas planeadoras", y que "los rusos están atacando deliberadamente a civiles".

"Violan toda norma de guerra, no respetan la más mínima norma del derecho internacional humanitario", señaló el funcionario.

"Responderemos", prometió Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue a la zona del ataque y prometió que "responderemos a este ataque ruso, no quedará impune".

"Rusia está intentando destruir toda la vida en el Donbás, y el mundo debe responder con firmeza", afirmó el líder ucraniano en un mensaje vía Telegram.

El Consejo de la Ciudad de Kramatorsk, en tanto, calificó el ataque como "otro crimen horroroso cometido por el ejército ruso contra la población civil".

"Aquí no hay objetivos militares"

"Una vez más, los rusos atacaron una localidad donde no hay absolutamente ningún objetivo militar", agregaron los funcionarios sobre Kramatorsk.

El creciente número de víctimas civiles ha generado preocupación internacional, mientras los dos bandos atacan y matan a civiles de forma deliberada.

La ONU ha verificado más de 17.000 civiles muertos a lo largo de la guerra, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa del país vecino. El organismo mundial advirtió que la cifra real es muy superior.

AFP/HB