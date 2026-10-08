El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó este miércoles el deceso de Maricarmen Abascal, de 87 años, la jubilada que había sido desalojada en medio de la crisis de vivienda que vive su país.

En su cuenta oficial de X, el mandatario escribió: “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo a todos quienes sienten esta pérdida como propia. Descanse en paz”.

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Qué le pasó a Maricarmen Abascal

Maricarmen Abascal, referente de las protestas por la crisis de la vivienda en España que provocó el adelanto de las elecciones generales, falleció en el centro hospitalario donde se encontraba internada, informó el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

La anciana, que tenía discapacidad y movilidad reducida, se encontraba en el hospital Gregorio Marañón desde hace dos semanas, al no haber conseguido revocar su cuarto intento de desalojo; sin embargo, gracias a la presión popular, logró que el fondo inmobiliario que la expulsó diera marcha atrás tras alcanzar un acuerdo con las instituciones.

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo encendió las protestas por la vivienda en España

El desahucio se implementó el 23 de septiembre, tras un extenso litigio por el contrato de renta antigua que el progenitor de Maricarmen había firmado en el año 1956. La comisión judicial completó este procedimiento mientras centenares de personas se concentraban frente al inmueble donde la mujer había vivido durante más de siete décadas.

Maricarmen dejó el edificio en una camilla y fue llevada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada desde ese momento.

Maricarmen Abascal

El caso generó movilizaciones en toda España y un acampe en la Puerta del Sol que terminó en la convocatoria a elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez.

Sánchez vuelve a impulsar su plan de vivienda en plena crisis habitacional y con elecciones anticipadas

Luego de su desahucio, Maricarmen agradeció el apoyo recibido durante los días anteriores con un mensaje que envió a quienes la habían acompañado su lucha. “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, aseguró.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), antes de dejar su casa, Maricarmen recordaba cada rincón. “Aquí tengo todos mis recuerdos. Mi papá murió muy joven, en el año 60, con 51 años. Y mi mamá murió en 2005, en esta casa. Yo he vivido aquí desde el año 56 hasta el día de hoy”, rememoraba.

HM/DCQ