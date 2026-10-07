RDC: murió Maricarmen, la mujer de 87 años que había sido desalojada de la casa donde vivió casi 70 años en Madrid

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, murió a los 87 años después de permanecer internada desde el día en que fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante alrededor de siete décadas en Madrid. La noticia fue confirmada durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, donde el corresponsal de España Marcelo Molina informó sobre el fallecimiento.

El caso de Maricarmen había adquirido una fuerte repercusión social y política en España. Su desalojo, ocurrido el 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, desencadenó movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda y quedó vinculado al debate sobre los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Murió Maricarmen tras semanas de internación

Durante el segmento, Marcelo Molina comunicó que la mujer había fallecido luego de permanecer internada desde el día del desahucio. "Estaba internada en el hospital desde el día del desahucio", señaló el corresponsal desde Madrid.

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Molina agregó que Maricarmen se encontraba muy debilitada y que se esperaba su evolución. "Estaban tratando de reponerla", relató antes de confirmar que la mujer había muerto minutos antes de la comunicación.

Fuentes españolas confirmaron posteriormente que Maricarmen falleció en el Hospital Gregorio Marañón, donde había sido trasladada después de abandonar su vivienda en camilla el día del desahucio.

El desahucio que convirtió a Maricarmen en un símbolo

Maricarmen había vivido durante aproximadamente 70 años en un piso situado en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El 23 de septiembre, una comisión judicial ejecutó el desalojo en el marco del cuarto intento de lanzamiento.

La mujer salió del edificio en una camilla y fue trasladada al hospital por los servicios sanitarios. Cientos de personas se habían concentrado en las inmediaciones para intentar impedir el desahucio y acompañarla durante el procedimiento.

El caso tuvo además una dimensión judicial. La vivienda era propiedad de Urbagestión, una sociedad inmobiliaria que había iniciado el procedimiento contra la continuidad del contrato de alquiler, mientras organizaciones de inquilinos y distintos actores políticos reclamaban una solución para evitar el lanzamiento.

La reacción social tras el desalojo

La situación de Maricarmen provocó una movilización que trascendió el barrio de Retiro. El Sindicato de Inquilinas convirtió el caso en uno de los principales símbolos de sus reclamos por el acceso a la vivienda y contra los desahucios.

En los días posteriores se organizaron protestas y una acampada en la Puerta del Sol. La dimensión alcanzada por el caso colocó la situación de los alquileres y la protección de los inquilinos entre los principales asuntos de la agenda política española.

El caso también generó un debate sobre las alternativas disponibles para personas mayores y vulnerables frente a los procedimientos de desahucio. De acuerdo con información de RTVE, Maricarmen había rechazado una plaza de emergencia gratuita en una residencia ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid y tenía previsto permanecer temporalmente con familiares.

Los decretos de vivienda y el impacto político

Tras el desahucio, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos reales decretos-ley destinados a introducir medidas vinculadas con la vivienda. Entre ellas figuraban mecanismos de protección frente a los desahucios, prórrogas de contratos de alquiler, regulación de determinadas modalidades de arrendamiento y restricciones a la compra de viviendas por determinados fondos.

El Congreso de los Diputados rechazó ambos decretos el 2 de octubre. El primero obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo recibió 166 votos favorables y 184 negativos, por lo que las normas quedaron derogadas.

En paralelo, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, después de la derrota parlamentaria de las medidas de vivienda. El episodio profundizó la relación entre la crisis habitacional, la presión social y la situación política española.

El caso que quedó en el centro del debate habitacional

La muerte de Maricarmen se produce pocos días después de que su situación hubiera provocado una fuerte discusión sobre la vivienda en España. Su historia pasó de ser un conflicto particular por un alquiler a convertirse en un caso de alcance nacional.

En el segmento, el conductor Jorge Elías recordó que la mujer había vivido durante décadas en el mismo departamento y que su desahucio había quedado ligado al debate político sobre las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Molina, por su parte, señaló ante la noticia del fallecimiento: "Hay que estar muy atentos a lo que pueda generar esto".