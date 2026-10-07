Peter Thiel y el Anticristo: en RDI analizaron las ideas apocalípticas detrás del magnate tecnológico que llegó a Argentina

El magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los principales referentes del mundo de la tecnología y las inversiones, sostiene ideas que combinan tecnología, religión, transhumanismo y una fuerte crítica a la democracia. Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, analizó el perfil del empresario y sus teorías sobre la supervivencia de la humanidad.

Para Bistagnino, Thiel se diferencia de otros tecnomagnates por las ideas que desarrolla sobre el futuro: “Él dice que para empezar a perfilarlo, bueno, alemán, sabemos alemán, se mudó a Estados Unidos siendo muy chiquito, se crió en Estados Unidos, era como una especie de nerd, Peter Thiel, que sufría bullying de sus compañeros”.

Bistagnino remarcó además el peso que tienen las ideas religiosas en su pensamiento: “Desde muy chiquito Peter Thiel era un tipo muy conservador, con ciertas ideas religiosas y que todo el tiempo está trayendo ideas religiosas para explicar la realidad”.

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La democracia, la tecnología y la supervivencia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la periodista es la posición de Thiel frente a la democracia y su búsqueda de modelos sociales alternativos. “Él no cree en la democracia, que cree que la democracia no puede, es incompatible con la libertad, es incompatible con la libertad”, señaló Bistagnino en +Perfil.

Según su análisis, esa concepción se vincula con la búsqueda de espacios donde puedan desarrollarse nuevas formas de organización: “Esta búsqueda de esos lugares por fuera de los estados-nación para instalar sociedades con nuevas reglas”.

La periodista también vinculó estas ideas con el transhumanismo y la obsesión de Thiel por prolongar la vida: “Él está poniendo plata para la cura de la muerte, para la cura del envejecimiento”.

El Anticristo y el futuro de la humanidad

El costado más particular del pensamiento de Thiel aparece, según Bistagnino, cuando se incorporan sus referencias religiosas y apocalípticas. “Él tiene una teoría acerca de una especie de obsesión ya con el anticristo y que tiene que ver con ciertas teorías apocalípticas respecto de cómo funciona la sociedad”, sostuvo. Y agregó: “Es un tipo apocalíptico que está pensando en el fin de la humanidad”.

Para Bistagnino, la cuestión central no es solamente la supervivencia de la especie, sino quiénes tendrían acceso a esa supervivencia. “Él está muy preocupado por la supervivencia, en su vez, pero por la supervivencia de algunos y algunas, particularmente de él”, expresó.