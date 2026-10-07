Sífilis en Argentina: en RDI se afirmó que los casos aumentaron 75,6% y los jóvenes son los más afectados

Argentina registró en 2025 el mayor número de casos de sífilis desde que existen registros oficiales. La especialista en datos, Sol Clemente, explicó en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil las causas detrás del aumento, los principales mitos sobre la transmisión y la importancia del uso de preservativo y de la educación sexual.

Según los datos mencionados, se notificaron 46.779 casos, un 75,6% más que en 2022. “Es preocupante porque la sífilis registró su mayor número de casos desde que existen justamente los registros oficiales”, explicó Clemente.

La periodista destacó que se trata de una infección que puede curarse cuando se detecta y trata a tiempo, pero que puede generar complicaciones cuando la atención se demora: “Esto puede manifestarse en su etapa inicial con un hallazgo a los genitales, en el recto o la boca, y la sífilis es una infección curable si se detecta justamente de forma temprana”.

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Los jóvenes, entre los principales afectados

Uno de los datos que más llamó la atención es la edad de las personas que concentran la mayoría de los casos notificados. “La gran mayoría de los casos notificados corresponden a personas entre los 15 y los 39, es decir, en la adolescencia y en la juventud”, indicó Clemente en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según explicó, uno de los factores asociados al incremento es la falta de utilización de preservativos: “En primer lugar, porque según los especialistas en el tema, se asocia a la no utilización de preservativos”.

La periodista también advirtió sobre una confusión frecuente respecto de los métodos anticonceptivos: “Claro, pero ahí te estás pidiendo del embarazo, no de las enfermedades de transmisión sexual”.

Los mitos sobre la transmisión de la sífilis

Clemente señaló que existen distintos mitos relacionados con las formas de contagio. Uno de ellos es creer que la infección solamente puede transmitirse mediante sexo vaginal. “Y hay otro mito que me parece que es importante hablarlo con los más chicos, que creen que solamente se transmite a través del sexo vaginal, por ejemplo, que creen que a través del sexo anal o del sexo oral no pasa nada”. Y remarcó: “Es todo lo contrario, o sea, se puede transmitir igual, entonces”.

La periodista también destacó que una persona que tuvo sífilis puede volver a infectarse: “Un mito que se cree, que es que la persona que tuvo sífilis puede volver a tenerlo. No es que una vez que lo tuvo no tiene más y no se puede volver a contagiar”. Ante esa situación, aclaró: “Y no, todo lo contrario. Tranquilamente se puede volver a contagiar”.