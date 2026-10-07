RDC: los jóvenes son el 27% del electorado de Brasil y definirán buena parte de la segunda vuelta

Los jóvenes brasileños tendrán un peso significativo en la segunda vuelta presidencial y en la composición del próximo Congreso. Según los datos citados por la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, las personas de entre 16 y 29 años representan el 27% del electorado nacional.

El segmento también puso el foco en el perfil político de esa franja etaria y en su creciente presencia institucional. Gosman destacó que 59 legisladores menores de 30 años asumirán en el próximo período y señaló que el 76% de ellos pertenece a espacios de derecha o extrema derecha, frente a un 23% identificado con la izquierda.

El peso electoral de los jóvenes en Brasil

De acuerdo con los datos mencionados durante el intercambio, Brasil cuenta con aproximadamente 51 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años. Esa población representa cerca de una cuarta parte del total del país y adquiere una relevancia particular dentro del proceso electoral.

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Gosman sostuvo que esta franja etaria no solo tiene una participación importante como electorado, sino que también comenzó a ganar espacio dentro de las instituciones. "Estos jóvenes votantes también pudieron llenar parte del Congreso", señaló la corresponsal.

El dato adquiere relevancia en el contexto de la segunda vuelta presidencial, en la que el comportamiento de los distintos grupos etarios forma parte del escenario político que atraviesa Brasil.

59 legisladores menores de 30 años llegarán al Congreso

Uno de los datos destacados durante el segmento fue la llegada de 59 parlamentarios menores de 30 años al Congreso brasileño. Según Gosman, se trata de una situación inédita en la composición de la próxima legislatura.

La distribución ideológica de esos representantes es uno de los aspectos que más llamó la atención. "De esa franja, 76% son de derecha, o de extrema derecha, no se puede decir todo de extrema derecha, pero de extrema derecha, y sólo el 23% son diputados de la izquierda", sostuvo la corresponsal.

El resultado configura una presencia mayoritaria de sectores ubicados a la derecha dentro de la nueva camada de legisladores jóvenes. Para Gosman, este escenario puede establecer límites a la capacidad de un eventual gobierno para impulsar determinadas iniciativas.

El crecimiento de las identidades cristiana y conservadora

Gosman vinculó la orientación política de los nuevos representantes jóvenes con una expansión de las identidades cristiana y conservadora. Según planteó, esta tendencia se observa con particular claridad entre los candidatos vinculados al Partido Liberal.

"Yo creo que la identidad cristiana y la identidad conservadora se están expandiendo muy rápido entre los jóvenes", afirmó la corresponsal al describir el fenómeno.

El planteo ubica a las cuestiones culturales e identitarias como parte del escenario que atraviesa a los jóvenes brasileños, además de las discusiones vinculadas con la economía, el empleo y las políticas públicas.

Las diferencias entre la derecha y la extrema derecha

Otro de los puntos señalados durante el segmento fue la diferencia entre los sectores de derecha y extrema derecha. Gosman planteó que esa distinción también puede observarse en el lenguaje utilizado por cada espacio político.

"La extrema derecha, desde el punto de vista de su vocabulario, se diferencia de la derecha", sostuvo. En su descripción, la derecha de centro y la izquierda de centro presentan mayores puntos de proximidad que los sectores ubicados en los extremos del espectro político.

La corresponsal remarcó que esta diferencia discursiva forma parte del escenario que presentan los jóvenes de cara al proceso electoral. El fenómeno se suma a la creciente representación parlamentaria de dirigentes menores de 30 años.