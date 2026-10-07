RDC: siete tipos de cáncer aumentaron entre los menores de 50 años

Un estudio realizado en paralelo en Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca analiza el aumento de distintos tipos de cáncer entre las personas menores de 50 años. Según lo expuesto por la corresponsal de Reino Unido Marta Núñez en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, siete tipos de cáncer registraron incrementos en esta población.

El fenómeno genera preocupación entre los investigadores, que buscan determinar qué factores pueden explicar esta tendencia. Durante el segmento se mencionaron posibles vínculos con el estilo de vida, la obesidad, el alcohol, la alimentación, el sedentarismo y la contaminación ambiental, aunque también se planteó que una parte del aumento podría estar relacionada con una mayor capacidad de detección.

Qué tipos de cáncer aumentaron entre los menores de 50 años

Núñez señaló que el incremento se observa en varios tipos de cáncer y destacó especialmente los casos de próstata, páncreas, intestino, útero y riñón. De acuerdo con lo mencionado durante el segmento, algunos de estos diagnósticos registraron aumentos significativos desde comienzos de siglo.

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La corresponsal indicó que los casos de cáncer de próstata se cuadruplicaron desde 2001, mientras que los de intestino, útero y riñón se habrían duplicado. También mencionó un incremento en el cáncer de páncreas.

El dato fue presentado como parte de una tendencia que está siendo estudiada en distintos países. "En Estados Unidos, en el Reino Unido, hay siete tipos de cánceres que aumentaron en la población de menores de 50 años", señaló Núñez.

El cáncer de pulmón mostró una tendencia diferente

Frente al aumento registrado en otros tipos de tumores, el cáncer de pulmón presenta una evolución diferente. Según Núñez, los casos disminuyeron en un contexto marcado por décadas de campañas contra el tabaquismo y restricciones al consumo de cigarrillos en espacios públicos.

La corresponsal recordó particularmente las medidas adoptadas en Reino Unido, entre ellas la prohibición de fumar en pubs y oficinas. "Con todas las campañas anti cigarrillos, todos los medios que tomaron, como por ejemplo, cuando fue escandaloso aquí, que no se dejó fumar en los pubs y que en todas las oficinas no se deja fumar, y bueno, todo eso sirvió para algo", sostuvo.

El contraste entre la disminución del cáncer de pulmón y el aumento de otros tipos aparece como uno de los elementos que impulsan nuevas investigaciones sobre los factores asociados al cáncer en personas jóvenes.

Obesidad, alcohol y alimentación bajo estudio

Entre los factores mencionados durante el segmento aparece la obesidad, que Núñez presentó como un fenómeno extendido a nivel global. También señaló al consumo de alcohol y determinados componentes presentes en los alimentos procesados como aspectos que están siendo estudiados.

La alimentación ocupa un lugar central en esta discusión. Núñez puso el foco en las dificultades que enfrentan algunas personas para acceder a alimentos frescos o cocinar regularmente, y planteó que el consumo habitual de comida preparada constituye otro aspecto que requiere atención.

"El alcohol también, y después contaminantes en la comida procesada, que se está estudiando cada vez más", señaló la corresponsal al enumerar algunos de los factores investigados.

El sedentarismo y los cambios en el estilo de vida

Otro de los elementos señalados fue el sedentarismo. Núñez relacionó este fenómeno con la transformación de las actividades laborales y cotidianas, en las que muchas personas realizan menos movimiento físico que generaciones anteriores.

La reducción de la actividad cotidiana fue presentada como parte de un conjunto más amplio de cambios en los hábitos de vida. En ese marco, la dieta y la actividad física aparecen vinculadas dentro de las líneas de investigación sobre las causas que podrían explicar el aumento de determinadas enfermedades.

La corresponsal también mencionó la contaminación ambiental como otro factor que está siendo observado. "Todos la estamos sufriendo de alguna manera", señaló al referirse a la exposición de la población a contaminantes.

La preocupación por la exposición al plástico

Durante el intercambio también se mencionó la exposición a plásticos como un área de estudio. Núñez señaló que existe preocupación por la cantidad de material plástico al que las personas pueden estar expuestas a través de la preparación y conservación de alimentos.

"Parece que tenemos una cantidad de plástico en el cuerpo increíble, por la manera en que se cocinan cosas, se conservan cosas", afirmó la corresponsal. La afirmación fue presentada dentro del conjunto de hipótesis y factores que, según el segmento, están siendo analizados por investigadores.

El planteo se sumó a la discusión sobre la exposición cotidiana a distintos elementos del entorno y su posible relación con la salud. En este punto, el segmento no presentó conclusiones definitivas sobre una relación causal entre el uso de plástico y el aumento de los casos de cáncer.

La alimentación y el antecedente de la diabetes

Núñez también vinculó el debate sobre la alimentación con el aumento de la diabetes. Como ejemplo, mencionó investigaciones sobre personas en Inglaterra que atravesaron sus primeros años de vida durante el período de racionamiento del azúcar impuesto durante la Segunda Guerra Mundial.

La corresponsal señaló que el racionamiento se mantuvo hasta 1953 y planteó que el cambio posterior en el consumo de azúcar constituye un elemento de interés para estudiar la relación entre dieta y salud.