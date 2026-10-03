El enemigo invisible que causa uno de cada 8 tumores en el mundo

Cuando la gente piensa en los factores de riesgo del cáncer, las primeras ideas que vienen a la mente suelen ser la exposición al sol o el tabaco. Las infecciones rara vez ocupan los primeros lugares de la lista, a pesar de que uno de cada ocho cánceres en todo el mundo es provocado por virus, bacterias y otros microbios.

Un estudio publicado en la revista The Lancet Oncology por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) —organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud— vinculó 2,3 millones de nuevos casos de cáncer (un 12% del total global) a agentes infecciosos. La incidencia de estos cánceres provenientes de infecciones sorprendió a los investigadores.

Para ponerlo en perspectiva, Patrick Moore, titular de la Cátedra de Investigación Innovadora del Cáncer en la Universidad de Pittsburgh, destacó la gravedad del hallazgo: "Esta fracción, uno de cada ocho pacientes con cáncer, es la misma proporción que representa el cáncer de pulmón entre todos los cánceres en EE. UU. No es un problema raro ni insignificante".

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El especialista añadió, además, que las cifras de la IARC podrían ser "muy conservadoras" y que la fracción real de cánceres provocados por gérmenes "probablemente sea aún mayor".

Por su parte, Karl Munger, profesor de biología molecular en la Universidad Tufts, coincidió en que los hallazgos son de enorme relevancia porque "las infecciones son una causa de cáncer frecuentemente pasada por alto y subestimada".

Los cinco grandes culpables

Aunque los investigadores identificaron hasta 12 agentes infecciosos cancerígenos, cinco de ellos son responsables de la inmensa mayoría de los casos.

Helicobacter pylor i: Esta bacteria estomacal encabeza el ranking mundial con cerca de 760.000 casos nuevos cada año de cáncer gastrointestinal.

i: Esta bacteria estomacal encabeza el ranking mundial con cerca de 760.000 casos nuevos cada año de cáncer gastrointestinal. Virus del Papiloma Humano (VPH ): Le sigue muy de cerca con 750.000 nuevos casos. Es responsable del 100% de los casos de cáncer cervicouterino, además de causar tumores anales, vulvares, vaginales, peneanos y de cabeza y cuello.

): Le sigue muy de cerca con 750.000 nuevos casos. Es responsable del 100% de los casos de cáncer cervicouterino, además de causar tumores anales, vulvares, vaginales, peneanos y de cabeza y cuello. Virus de la Hepatitis B (HBV) y Hepatitis C (HCV): Ocasionaron unos 360.000 y 160.000 casos respectivamente, principalmente de cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular) al año.

Ocasionaron unos 360.000 y 160.000 casos respectivamente, principalmente de cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular) al año. Virus de Epstein-Barr (EBV): Vinculado a 260.000 casos globales. Además de esclerosis múltiple y mononucleosis, provoca la gran mayoría de los cánceres nasofaríngeos, además de ciertos cánceres gástricos y linfomas.

Además, investigaciones recientes han ampliado la lista de tumores vinculados a estos y otros agentes. "Se han identificado nuevos agentes infecciosos como causantes de cáncer e incluso para los agentes que ya conocíamos en el pasado, la evidencia ha aumentado sobre la cantidad de diferentes cánceres que pueden causar", explica Gary Clifford, epidemiólogo de cáncer en la IARC y coautor del estudio.

¿Cómo "secuestra" un germen a una célula sana?

Para muchos, resulta misterioso cómo una infección común puede derivar en un tumor años después. El Dr. Clifford detalló el mecanismo celular mediante el cual actúan estos patógenos:

"Muchas de estas infecciones secuestran la maquinaria celular que controla el ciclo celular normal para favorecer su propia replicación; sin embargo, esto incluye secuestrar la maquinaria que normalmente repararía los genes mutados o les ordenaría a las células mutadas morir, aumentando así el riesgo de que las células mutadas se vuelvan inmortales, es decir, cáncer".

En el caso de ciertos virus, Moore precisa que "el virus mismo porta oncogenes ('genes causantes de cáncer') que provocan cáncer directamente cuando se insertan en células sanas"

Un mapa de profunda desigualdad global

El informe pone de relieve brutales brechas regionales. Mientras que en los países de altos ingresos la carga de infecciones cancerígenas es mucho menor, gracias a programas de cribado y vacunación establecidos hace décadas, en las regiones con menores recursos la situación es dramática.

En el este de Asia, destacan los tumores disparados por la bacteria H. pylori y el virus de la hepatitis B.

En el África Subsahariana, el 25% de todos los cánceres se deben a infecciones, con tasas alarmantes de cáncer de cuello uterino por VPH y una fuerte carga de tumores ligados al VIH y al herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi.

La buena noticia: son cánceres evitables

A diferencia de las mutaciones genéticas heredadas o el envejecimiento, las infecciones representan un blanco claro sobre el cual la medicina moderna puede actuar con eficacia.

"Los cánceres causados por agentes infecciosos han demostrado ser particularmente susceptibles de prevención (en comparación con los cánceres causados por otros factores de riesgo del estilo de vida), dada la posibilidad de vacunar, realizar pruebas y tratar las infecciones subyacentes", subrayó Clifford.

Hoy existen herramientas de salud pública altamente efectivas: vacunas contra el VPH y la Hepatitis B; diagnóstico y tratamiento antibiótico para erradicar H. pylori; antivirales contra la Hepatitis C; y programas de detección precoz.