Argentina registra entre 700 y 800 casos de hepatitis C por año, basado en registros epidemiológicos nacionales de 2025 proyectados hacia 2026. En el marco de la jornada de concientización del 1 de octubre, especialistas destacaron la importancia de detectar tempranamente la infección, que puede permanecer durante décadas sin síntomas y generar daños graves en el hígado.

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La cifra corresponde a los registros mencionados en ese informe y no permite establecer cuántas personas viven actualmente con el virus en el país. Una de las principales dificultades para identificar la enfermedad es que quienes la tienen pueden desconocerlo durante años.

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Qué es la hepatitis C y cómo afecta al hígado

La hepatitis C es una infección causada por el virus de la hepatitis C (VHC), que produce inflamación del hígado. Puede ser aguda o crónica y, cuando persiste en el tiempo, provocar complicaciones como cirrosis y cáncer hepático.

La ausencia de manifestaciones evidentes puede retrasar la consulta. El Ministerio de Salud de la Nación señala que los síntomas de la hepatitis C crónica pueden tardar hasta 30 años en aparecer, mientras el daño hepático avanza de manera silenciosa. Por eso, no presentar molestias no descarta la infección.

Cómo se transmite la hepatitis C

El VHC se transmite principalmente por contacto con sangre infectada. Entre las situaciones de exposición se encuentran el uso compartido de agujas, jeringas y elementos cortopunzantes, así como los procedimientos realizados con instrumental sin las condiciones adecuadas de esterilización.

Los tatuajes y piercings con materiales no esterilizados también pueden representar un riesgo. Además, el Ministerio de Salud identifica como un antecedente relevante haber recibido transfusiones antes de 1992, por la posibilidad de exposición al virus en ese período.

Test de hepatitis C: quiénes deberían realizarlo

La recomendación sanitaria nacional es que todas las personas se hagan el test al menos una vez en la vida a partir de los 18 años, incluso cuando no presenten síntomas. La detección requiere pruebas específicas, por lo que un análisis de sangre habitual no necesariamente incluye la búsqueda del virus.

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El informe difundido por NA destaca la importancia de consultar especialmente entre quienes recibieron transfusiones, hemoderivados o intervenciones quirúrgicas antes de 1992; las personas en tratamiento de hemodiálisis; quienes se realizaron procedimientos con material mal esterilizado y quienes compartieron elementos para el consumo de drogas inyectables o inhaladas.

Las pruebas pueden solicitarse en hospitales públicos y centros de salud. Consultar por el test permite identificar una infección que podría pasar inadvertida y, cuando corresponde, iniciar la evaluación necesaria para acceder al tratamiento.

Tratamiento de la hepatitis C: medicamentos que permiten curar la infección

La directora médica nacional de Ospedyc, Elena Zevallos, destacó en el material difundido por NA que el diagnóstico temprano permite tratar la enfermedad antes de que provoque daños graves. Los medicamentos actuales se administran por vía oral y ofrecen altas posibilidades de curación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los antivirales de acción directa pueden curar la infección en más del 95% de los casos. En Argentina, el Ministerio de Salud informa que existen esquemas breves de 8 o 12 semanas, cuya indicación depende de la evaluación médica.

Cómo prevenir la hepatitis C si no existe una vacuna

Actualmente, no hay una vacuna contra la hepatitis C. Zevallos explicó que la prevención requiere evitar la exposición a sangre infectada, exigir materiales descartables o correctamente esterilizados en procedimientos médicos, tatuajes y piercings, y no compartir objetos de higiene personal como máquinas de afeitar. Estas medidas coinciden con las recomendaciones del Ministerio de Salud.

La especialista también recomendó mantener actualizado el esquema de vacunación contra las hepatitis A y B, para prevenir otras infecciones que afectan al hígado. Esas vacunas no protegen contra la hepatitis C.

Cuántas personas viven con hepatitis C en el mundo

La ficha de la OMS actualizada en julio de 2026 estima que 47 millones de personas tienen hepatitis C crónica y que se producen alrededor de 900.000 nuevas infecciones cada año. El organismo calcula, además, que unas 239.000 personas murieron por hepatitis C en 2024, principalmente por cirrosis y cáncer de hígado. Estos datos actualizan las cifras globales incluidas en el informe difundido por NA.

La posibilidad de curar la infección refuerza la importancia del diagnóstico: no es necesario esperar a tener síntomas para consultar por el test. Detectarla y tratarla a tiempo ayuda a prevenir complicaciones y reducir el daño hepático.

LV/ff