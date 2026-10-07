“Recién ahora deciden desalojarlos”: en RDC cuestionaron por qué el operativo en Ceuta llegó después de más de dos meses

El desalojo de las playas de Ceuta generó un nuevo escenario de tensión en la ciudad española, donde parte de los inmigrantes que permanecían concentrados durante las últimas semanas se dispersaron hacia plazas, veredas, montes y otros puntos urbanos. En paralelo, la policía identificó entre los desalojados a personas que llevaban elementos propios del ejército marroquí.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España Marcelo Molina detalló el operativo y señaló que algunos de los identificados afirmaron ser desertores del Ejército de Marruecos y que temían represalias si regresaban. El desalojo se produce mientras España prepara la visita del rey a Ceuta y Melilla, prevista para el 13 y 14 de octubre.

El desalojo de las playas de Ceuta

Según Molina, el proceso de desalojo de las playas de Ceuta comenzó durante el fin de semana. La medida buscó liberar los espacios que habían concentrado durante semanas a miles de personas, en un contexto de fuerte presión sobre la ciudad.

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El corresponsal señaló que se estima que en las playas había entre 5.000 y 6.000 personas, aunque aclaró que resulta difícil establecer una cifra precisa. También describió el volumen de residuos acumulados durante el período de permanencia en esos espacios.

Sin embargo, el operativo no significó la desaparición de la concentración. "El desalojo está generando otro caos", sostuvo Molina al describir las consecuencias inmediatas de la medida.

Detectaron a presuntos militares marroquíes entre los desalojados

Uno de los elementos que llamó la atención durante el operativo fue la identificación de personas que, según la policía española, serían militares marroquíes. Algunos de ellos aseguraron que habían desertado y que no querían regresar a Marruecos por temor a posibles represalias.

Molina señaló que los agentes españoles no parecían considerar suficiente esa explicación. Según relató, una de las hipótesis era que algunos de estos hombres hubieran sido detectados después de participar en determinadas tareas y utilizaran la condición de desertores como argumento para permanecer en España.

La identificación habría sido facilitada por los elementos que llevaban consigo. "Tenían bolsas de dormir militares, tenían las cantimploras del ejército, tenían teléfonos con los que se comunicaban", detalló el corresponsal.

Unos 2.000 inmigrantes regresaron a Marruecos

El operativo también incluyó procedimientos de identificación de las personas desalojadas. Molina explicó que a los inmigrantes se les realiza un triaje y, cuando no cuentan con documentación, se les asigna una identidad temporal.

Según el relato del corresponsal, algunas personas intentaron evitar esos controles y subieron a micros destinados al retorno hacia Marruecos. En los últimos días, de acuerdo con la cifra mencionada durante el segmento, alrededor de 2.000 personas habrían regresado a Marruecos.

El domingo se habría producido el mayor movimiento, con aproximadamente 800 personas regresando en un solo día. Molina indicó que una parte de quienes realizaron ese recorrido eran precisamente personas que habían permanecido en las playas.

La dispersión de los asentamientos por la ciudad

El principal efecto del desalojo, según la descripción realizada durante el segmento, fue el traslado de la concentración hacia otros sectores de Ceuta. Quienes no regresaron a Marruecos se habrían distribuido por plazas, portales de edificios, veredas y zonas montañosas.

El corresponsal relató que algunos grupos comenzaron a instalarse en diferentes puntos de la ciudad, con concentraciones de cientos de personas. "No están en la playa, pero están ahora desparramados en toda la ciudad", señaló Molina.

Los testimonios de vecinos recogidos en el segmento apuntaron a la presencia nuevamente de personas en las inmediaciones de edificios y espacios públicos. También se mencionaron grupos que se trasladaron hacia los montes y las zonas interiores de Ceuta.

Los llamados "pisos patera"

A la dispersión por los espacios públicos se sumó la detección de los denominados "pisos patera", principalmente en barrios de menores ingresos de Ceuta. Según lo explicado por Molina, se trata de viviendas donde otros inmigrantes son alojados a cambio de dinero.

El corresponsal señaló que algunos propietarios habrían alquilado viviendas o espacios a personas que buscaban refugio después del desalojo de las playas. De acuerdo con su relato, existen propietarios con pedidos de captura por facilitar estos lugares de alojamiento.

La situación añadió un nuevo frente al operativo, ya que la dispersión de los grupos trasladó parte del problema desde las playas hacia distintos sectores residenciales de la ciudad.

El antecedente de los informes de inteligencia

Molina vinculó el episodio con informes previos de los servicios de inteligencia españoles. Según recordó, uno de esos documentos, de 94 páginas, había identificado a personas que presuntamente organizaban y controlaban la situación en las playas.

El corresponsal consideró significativo que el desalojo se haya producido después de varias semanas de permanencia. "Lo que es insólito que casi dos meses después, están más de dos meses después, recién ahora deciden desalojarlos", afirmó.

La demora, de acuerdo con su descripción, contribuyó a que la concentración alcanzara una dimensión considerable antes de que las autoridades decidieran intervenir.

La visita del rey a Ceuta y Melilla

El operativo se desarrolla además mientras se prepara la visita del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, prevista para el 13 y 14 de octubre. La agenda se desarrollará un día después del 12 de octubre, Día Nacional de España.

Molina señaló que la situación en Ceuta coincide con los preparativos para la llegada del monarca. También mencionó como novedad que habrá civiles de Ceuta invitados por el rey a Madrid para participar de las actividades vinculadas con la jornada nacional.

El 12 de octubre se realiza en Madrid el tradicional desfile militar, presidido por el jefe de Estado. La presencia de ciudadanos de Ceuta en los actos oficiales se suma al contexto particular que atraviesa la ciudad antes de la visita real.