En RDI revelaron cuánto invirtió el Gobierno de Milei en tecnología para vigilar redes, rostros y protestas

El gobierno de Javier Milei destinó al menos USD 1,2 millones entre 2024 y 2025 a contrataciones vinculadas con tecnología de vigilancia, según información relevada en el portal Comprar. Así lo explicó el periodista, Antonio Riccobene, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, quien también detalló el uso de herramientas para seguimiento en redes, reconocimiento facial y vigilancia aérea.

“Entre 2024 y 2025, lo que implica contrataciones de servicios de software para seguimiento en redes, reconocimiento facial y vigilancia aérea, el Gobierno lleva gastado por lo menos 1,2 millones de dólares”, afirmó Riccobene.

El periodista aclaró que se trata de información disponible a través de los mecanismos de acceso a la información pública: “Esto es información que surge del portal Comprar entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025”.

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Drones y vigilancia durante las manifestaciones

Uno de los puntos señalados por Riccobene es el uso de drones para tareas de vigilancia durante protestas. “Hay una de las polémicas que tiene que ver con los drones usados para protestas, para la videovigilancia a través de los drones, algo que Bullrich contrató siendo ministra de Seguridad, negó que esos drones se vayan a usar para eso”, señaló en +Perfil.

Según explicó, organizaciones como Amnistía Internacional realizaron pedidos de acceso a la información para conocer qué ocurre con los datos obtenidos mediante esos sistemas: “Preguntando qué se hacía con la información de los rostros que se registraban en esas manifestaciones”.

Reconocimiento facial y Clearview

Otro de los contratos mencionados por Riccobene corresponde a Clearview, una empresa de reconocimiento facial. “Una tiene que ver con una empresa de inteligencia artificial que se llama Clearview, que fue contratada por 33.500 dólares en octubre de 2025”, afirmó.

Sobre la herramienta, agregó: “Una contratación directa es un software dedicado al reconocimiento facial para identificar, esto lo dice la propia compra, identificar instantáneamente a una persona con una foto”.

Riccobene también describió la magnitud de la base de imágenes utilizada por la empresa: “Su base tiene más de 70.000 millones de imágenes sacadas de la web”. Según su exposición, la utilización de este tipo de tecnología genera cuestionamientos vinculados con la privacidad y ha provocado sanciones en distintos países.