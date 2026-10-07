“Es el primero en la historia del mundo que es en contra de la oposición”: en RDC explicaron la huelga general que apoya el Gobierno español

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, analizó que la campaña electoral en España quedó atravesada por la crisis de vivienda, una huelga general convocada para noviembre y las discusiones sobre el voto de los españoles residentes en el exterior.

Molina explicó que la convocatoria generó una situación política particular porque el paro cuenta con respaldo del gobierno de Pedro Sánchez y apunta principalmente contra la oposición. “Básicamente en un acto dijo que es muy importante este paro porque es el primero en la historia, y es muy bueno explicarlo, porque es el primero en la historia del mundo que es en contra de la oposición”, relató sobre las declaraciones de María Jesús Montero.

Según Molina, la huelga originalmente planteada desde el sindicato de inquilinas presenta además una dificultad legal: “La vivienda no es un tema de una relación laboral. Por lo tanto, no podían el sindicato de inquilinas, que no es un sindicato, es una asociación, definir una fecha ni definir una huelga”.

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Por eso, explicó que Comisiones Obreras y UGT reformularon el reclamo: “Como tampoco pueden hacer un paro por la vivienda, lo que dicen es por los salarios, los bajos ingresos, que tienen que ver que la gente no pueda ni alquilar ni comprar una vivienda”.

El riesgo político para Pedro Sánchez

La huelga general está prevista para el 11 de noviembre, apenas dos días antes del comienzo oficial de la campaña electoral. Para Molina, el apoyo del gobierno español puede terminar generando un efecto político inesperado. “La gran duda de todos los sectores, incluso de sectores del oficialismo, es si realmente la gente que va a parar o la gente que está hoy acampando en Sol y en las distintas plazas de España está consustanciada en esto”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según su análisis, el malestar podría beneficiar a otras fuerzas de izquierda: “Estos acampantes y toda esta gente que está muy movilizada podría acercarse más a los partidos de izquierda tradicionales como son Podemos, como son Sumar, que ahora se llama Frente Amplio”.

El voto de los españoles residentes en el exterior

Otro de los temas centrales es la situación de los españoles que viven fuera del país. Molina explicó que el Tribunal Supremo debe resolver una cuestión que podría afectar a cientos de miles de electores. “Es crucial esta elección y es crucial saber qué va a pasar con esos casi por lo menos cuatrocientos mil personas que viven fuera de España que van a tener que votar”, sostuvo.