Elecciones en Brasil: en RDC se habló sobre el cambio de estrategia por parte de Lula da Silva para la segunda vuelta

Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, se refirió a que de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, Lula da Silva comenzó a reformular su estrategia de campaña tras el resultado de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo una ventaja inesperada.

Para Gosman, el oficialismo deberá revisar especialmente su estrategia de comunicación, recuperar al electorado de centro y reforzar su presencia en regiones clave: “Después de este fracaso, pero no se lo puede llamar de otra manera, perdón que lo digan esos términos, pero a pesar, digamos, de que la distancia respecto a Bolsonaro es poca, 1,8 puntos, lo cierto es que uno pensaba que todo esto sería al revés, o sea, que Bolsonaro perdería por 1,8 puntos, no que ganaría la primera vuelta”.

Según Gosman, una de las primeras decisiones de Lula fue modificar su equipo electoral. “Lo primero que hizo Lula respecto a esto es tratar de reformar todo lo que es el equipo de campaña. No sé si va a sustituir personas, eso no está claro, pero sí seguro va a poner, digamos, o más gente u otro tipo de gente”, planteó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El desafío de las redes sociales

La analista identificó una de las principales debilidades de la campaña del oficialismo en el terreno digital: “Uno de los problemas graves que tuvo, y esto lo dicen todos, que tuvo el lulismo, fue no usar las redes sociales. O usarlas de manera, digamos, sí las usaron, pero no llegaron”.

Y explicó cuál habría sido el problema: “¿Por qué no llegaron? Porque no tenían influencers que pudieran hacerlas llegar. Esto es lo que dicen algunos”.

Para Gosman, además, Lula habría perdido una parte importante del electorado de centro que había sido clave en su triunfo de 2022. “Cuando ganó el 2022, lo hizo con gente que eran políticos, economistas y intelectuales de centro. Centro-centro, no centro-derecha”, resaltó en +Perfil.

“¿Pero qué pasó? Parece que esta vez Lula se olvidó de que había que apuntar ese centro. Y el que tuvo el centro, mal que lo pensé, mejor dicho no el centro, la centro-derecha, o la derecha mejor dicho, la derecha convencional, fue Flávio Bolsonaro”, expresó.

La abstención y el voto en San Pablo

Otro elemento que preocupa a la campaña de Lula es el nivel de abstención: “Otro tema que tiene mucha importancia es que hay un 21% de abstenciones, es récord. Esto es increíble”.