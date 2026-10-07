Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo encendió las protestas por la vivienda en España

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, murió este miércoles a los 87 años, quince días después de ser desalojada de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante siete décadas. Su muerte se produce mientras continúa la acampada en la Puerta del Sol, convertida en uno de los principales focos de las protestas por la crisis habitacional en España. Los manifestantes guardaron un minuto de silencio tras conocer la noticia y luego marcharon hacia el Congreso al grito de “¡Maricarmen vive, la lucha sigue!”.

El caso de Maricarmen había dejado de ser un conflicto particular por una vivienda para convertirse en un símbolo de la crisis habitacional española. Su desahucio, ocurrido el 23 de septiembre, generó una ola de indignación que llevó a miles de personas a las calles y dio lugar a la instalación del campamento en el kilómetro cero de Madrid. La protesta sobrevivió incluso al anuncio de elecciones anticipadas realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes.

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La convocatoria electoral llegó después de que el Congreso rechazara dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, en una derrota parlamentaria que profundizó la crisis política y abrió el camino para que Sánchez decidiera adelantar los comicios al 29 de noviembre, varios meses antes de la fecha prevista.

La cuestión habitacional quedó así en el centro de una crisis que combina movilización social, bloqueo parlamentario y elecciones anticipadas. La acampada de Sol, lejos de levantarse después del anuncio electoral, decidió continuar. El Sindicato de Inquilinas afirmó que no daría “ni un paso atrás” y convocó además a una huelga general por la vivienda para noviembre.

El desalojo que cambió la agenda

Maricarmen había vivido desde 1956 en el mismo departamento del barrio de Retiro, primero con sus padres y su hermano y luego sola. Tenía una renta antigua y, según la reconstrucción publicada por EL PAÍS, había continuado pagando el alquiler y las facturas durante décadas.

El conflicto comenzó cuando el inmueble fue adquirido por una empresa que buscó recuperar la vivienda. El proceso judicial se extendió durante años y hubo distintos intentos para que abandonara el departamento. Finalmente, el 23 de septiembre, Maricarmen fue desalojada y trasladada en camilla, ya que tenía problemas de movilidad y necesitaba asistencia para sus actividades cotidianas.

Madrid: unas 500 personas acamparon en la Puerta del Sol en reclamo por un decreto sobre vivienda

La imagen de la mujer de 87 años abandonando en una camilla el lugar donde había vivido durante 70 años provocó una fuerte reacción social. La protesta convocada posteriormente en Madrid terminó con la instalación de una acampada en la Puerta del Sol, que pasó a concentrar las demandas de organizaciones de inquilinos y personas afectadas por el aumento de los alquileres y la falta de acceso a una vivienda.

Entre las principales reivindicaciones aparecen los contratos de alquiler indefinidos, la congelación de los alquileres y una moratoria de los desahucios, además de medidas contra los contratos temporales utilizados para evitar las protecciones de los inquilinos.

Sánchez intentó responder a la presión

La movilización obligó al Gobierno a colocar la vivienda en el centro de su agenda. El propio Sánchez se había dirigido públicamente a Maricarmen pocos días después de su desalojo y había anunciado que el Ejecutivo trabajaba para aprobar un decreto destinado a reforzar la protección de los inquilinos vulnerables.

Sin embargo, los decretos de vivienda fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre. El resultado agravó la situación parlamentaria del Gobierno y aceleró las discusiones sobre un adelanto electoral. Tres días después, Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

El conflicto, por lo tanto, quedó instalado en plena campaña electoral. La vivienda pasó a ser uno de los asuntos centrales de la discusión política española, mientras las organizaciones que sostienen la protesta decidieron mantener la presión en las calles.

“Todo mi cariño” de Pedro Sánchez

Tras conocerse la muerte de Maricarmen, Sánchez volvió a referirse públicamente a ella. El presidente del Gobierno escribió en X:

“Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz.”

El mensaje llegó mientras los manifestantes reunidos en la Puerta del Sol realizaban un minuto de silencio en memoria de la mujer cuyo desahucio había dado nombre a buena parte de las reivindicaciones.

La muerte de Maricarmen no puso fin a la protesta. Por el contrario, la acampada de Sol continúa y sus participantes anunciaron que mantendrán la movilización durante el proceso electoral. La organización de inquilinos también convocó una huelga general para el 11 de noviembre.

Así, la historia de una mujer de 87 años que perdió la vivienda donde había pasado la mayor parte de su vida terminó convertida en uno de los símbolos de la crisis habitacional española. Su nombre quedó asociado a una protesta que continúa en el corazón de Madrid, a un Gobierno que no logró aprobar sus principales medidas de vivienda y a unas elecciones anticipadas que llevarán a los españoles a las urnas el 29 de noviembre.