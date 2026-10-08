Se complica la situación de Maduro y su esposa: sumarían nuevos cargos en su contra por presuntas torturas contra estadounidenses

Los fiscales de Nueva York decidieron presentar nuevos cargos contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos de su Gobierno, según personas que conocen la investigación.

Nicolás Maduro y Cilia Flores

Este anuncio podría realizarse este jueves, indicaron las fuentes a CNN e informó la Agencia Noticias Argentinas (NA). Los cargos se vinculan con lo que el Gobierno de Estados Unidos definió como la indebida detención de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas mientras Maduro estuvo a cargo de Venezuela , revelaron personas informadas sobre la actual investigación.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, sufre un problema cardíaco en prisión y la Fiscalía de EE.UU. le niega la domiciliaria

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También se está discutió la posibilidad de imputar a otras personas por su supuesta participación en la tortura de estadounidenses, de acuerdo a una fuente cercana a la investigación.

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados el pasado 3 de enero durante un ataque militar estadounidense al palacio presidencial de Caracas. La pareja se declaró inocente de los cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos, y siguen detenidos sin derecho a fianza en la ciudad de Nueva York.

Flores comparecería este jueves 8 de octubre en una audiencia en la que su abogado pedirá que se le conceda el arresto domiciliario a la espera del juicio.

Cilia Flores y Nicolás Maduro

Quiénes fueron los norteamericanos detenidos y torturados en Venezuela

Más de una docena de estadounidenses fueron arrestados por el gobierno de Nicolás Maduro y varios de ellos denunciaron haber sufrido torturas durante su encarcelamiento.

Osman Khan y Matthew Heath, liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022, revelaron en su demanda haber sido sometidos a descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, amenazas de agresión sexual, administración de drogas que alteran la mente y períodos de aislamiento.

La guerra iba a durar poco

Por su parte, los “CITGO 6”, un grupo de seis ejecutivos petroleros estadounidenses atraídos a Venezuela en 2017 y detenidos durante un periodo de 5 años, también aseguran haber vivido condiciones brutales durante su arresto. Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y Tomeu Vadell declararon haber sido torturados mientras estuvieron encarcelados.

Todos ellos estuvieron encerrados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo “responsable de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas contra opositores políticos y sus familiares”, de acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas.

Este reporte concluyó que la DGCIM “recurría sistemáticamente” a prácticas de tortura incluyendo “descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, golpizas, violencia sexual, privación de agua y alimentos, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas” para “extraer información y confesiones, intimidar y castigar a los detenidos”.