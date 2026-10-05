Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, sufre un problema cardíaco en prisión y la Fiscalía de EE.UU. le niega la domiciliaria

Cilia Flores, de 69 años, esposa del depuesto Nicolás Maduro y presa en Nueva York, padece un prolapso cardíaco, hipertensión y problemas respiratorios derivados del asma, según aseguró el hijo de la pareja, “Nicolasito” Maduro Guerra.

Según denunciaron, Flores atraviesa un cuadro de salud delicado en la prisión federal de Brooklyn, donde permanece recluida tras su captura en una operación militar estadounidense realizada en enero. Ante esto, la defensa de la exfuncionaria solicitó la prisión domiciliaria para asegurar un tratamiento médico y un proceso de recuperación adecuados, argumentando que las condiciones actuales del penal no lo permiten.

La detención de Maduro y Flores, el 3 de enero

"Empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero, nunca había sufrido de la presión arterial", agregó Maduro Guerra al referirse a la fecha de la invasión de fuerzas estadounidenses a Venezuela que terminó en el secuestro de la pareja presidencial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Tiene un tema en el corazón muy delicado”, advirtió el funcionario venezolano. "Está con 40 mujeres. No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente", continuó.

RDC: Delcy Rodríguez se presentó ante la ONU con un acercamiento con Trump y el silencio sobre Maduro

El parlamentario dijo que Flores sufrió un problema respiratorio, luego de que autoridades de la prisión usaran gas pimienta para controlar una pelea entre dos mujeres. "Ella es asmática. Entonces... bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana", comentó.

Sin embargo, la fiscalía se muestra inflexible en mantenerla en el complejo penitenciario. El 23 de septiembre la fiscalía aconsejó al Tribunal denegar la solicitud de libertad de Flores, previa al juicio que debe comenzar el 1 de junio de 2027: "La acusada representa un riesgo extremo de fuga. Constituye un peligro claro para los demás y para la comunidad", justificaron.

Los antecedentes del entorno de Cilia Flores que marcan su juicio en Estados Unidos

Maduro y Flores enfrentan graves cargos por el presunto transporte de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, acusaciones que ambos niegan categóricamente, mientras el exmandatario se define como un "prisionero de guerra".

Flores, abogada y apodada "la primera combatiente" por su esposo, ha sido una figura clave dentro de la estructura de poder en Venezuela, habiéndose desempeñado anteriormente como presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general de la República.

Este proceso judicial en Nueva York se suma a los antecedentes de su entorno familiar cercano en los tribunales estadounidenses. En 2015, sus sobrinos Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores fueron arrestados en Haití por intentar traficar cocaína a EE.UU., por lo que fueron condenados a 18 años de prisión en 2017 y finalmente liberados en 2022 tras un canje de prisioneros con el gobierno de Joe Biden.





MP/ML