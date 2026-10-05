RDC: la gobernadora de Nueva York ordenó una nueva investigación por la denuncia de agresión sexual en Cornell

La Universidad de Cornell, ubicada en Ithaca, Nueva York, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que estudiantes cuestionaran la respuesta institucional ante una denuncia de agresión sexual.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Norman Powell explicó el conflicto que atraviesa la institución y las investigaciones abiertas a partir de la denuncia. “Esta prestigiosa universidad que está en el norte del estado de Nueva York, en la ciudad de Ithaca, Cornell, está en el ojo de la tormenta”, señaló, y advirtió que el caso “parece cada vez más complicado”.

La denuncia por agresión sexual y las sanciones de la universidad

El periodista señaló que el conflicto llegó a las instalaciones de la institución: “Uno de los principales oficinas administrativas de la universidad amaneció con pintadas, algo insólito en ese lugar”. Según detalló, las manifestaciones fueron realizadas por estudiantes que rechazan la manera en que la universidad sancionó a los presuntos responsables.

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La denuncia corresponde a una joven identificada públicamente como Jane Doe, quien habría sido víctima de una agresión sexual grupal durante una fiesta realizada en octubre de 2024.

“El único castigo importante ha sido el haber separado a dos de los principales agresores de la universidad”, sostuvo Powell. Y agregó: “Los demás tienen otro tipo de sanciones, pero no los han expulsado de la universidad”.

El caso derivó además en nuevas investigaciones. “La gobernadora del estado de Nueva York le encargó a la ministra de Justicia de Nueva York que se haga cargo de una nueva investigación a fondo para sancionar a los responsables”, explicó.

A esto se suma una investigación independiente ordenada por la propia universidad para determinar las responsabilidades correspondientes.

Drogas peligrosas: otra preocupación en las universidades de Estados Unidos

El caso también volvió a poner el foco sobre el consumo de sustancias en las universidades estadounidenses. Powell explicó que la fiesta en la que ocurrió la agresión “estaba contaminada de drogas y de alcohol” y advirtió sobre el crecimiento del consumo de sustancias recreativas.

“No solo se consumen las drogas más populares, como sería la marihuana, sino que se ha incrementado mucho el uso entre los jóvenes de una droga que se llama ketamina, otra que se llama kratom”, señaló.

Además, mencionó la presencia de fentanilo y alertó sobre otras sustancias extremadamente peligrosas: “Apareció una droga que es muchísimas veces más peligrosa que el fentanilo que se llama cicloorfina, que en una muy pequeña dosis causa la muerte”.

Según Powell, la problemática ya tuvo consecuencias fatales dentro de la institución: “En esa universidad ya han muerto jóvenes por sobredosis”.