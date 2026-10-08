RDC: la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez declaró que sintió presión y miedo

Una investigación judicial en España volvió a poner bajo la lupa al entorno del presidente Pedro Sánchez a partir de una causa que analiza presuntas maniobras para afectar a una jueza que intervenía en una investigación vinculada con su hermano. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España, Marcelo Molina, repasó los principales elementos de una trama que incluye mensajes, agendas, teléfonos secuestrados y testimonios incorporados a la causa.

El caso tomó especial relevancia luego de la declaración de la magistrada ante la Justicia. Según relató Molina, la jueza manifestó que se sintió presionada y tuvo miedo, aunque aclaró que esa situación no le impidió continuar con su trabajo.

La investigación sobre el entorno de Pedro Sánchez

El corresponsal señaló que en España se vienen investigando a distintos integrantes del entorno del presidente, entre ellos ministros, secretarios, miembros de la Fiscalía y personas de su familia. Uno de los casos mencionados es el de David Sánchez, hermano del mandatario, quien ocupó un cargo en la Diputación de Badajoz.

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De acuerdo con el relato de Molina, esa investigación derivó en un juicio y en una condena de nueve años de inhabilitación. Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO), organismo policial encargado de investigaciones de relevancia, avanzó sobre otras personas vinculadas con el caso.

Según los informes policiales citados durante el segmento, se habría identificado a un grupo de personas relacionadas con el partido que habría actuado de manera paralela para intentar desactivar investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno o al presidente.

Mensajes, reuniones y una presunta maniobra contra la jueza

Molina explicó que una de las líneas de investigación apunta a una serie de reuniones y comunicaciones que comenzaron a tomar forma durante 2024. Entre ellas mencionó un encuentro en la sede del Partido Socialista y la creación posterior de un grupo de WhatsApp denominado “Vacaciones y Viajes”.

Según el corresponsal, uno de los objetivos habría sido conseguir información comprometedora sobre la jueza que llevaba adelante la investigación relacionada con el hermano de Sánchez. En ese marco, la Justicia habría secuestrado teléfonos y encontrado mensajes vinculados con la intención de afectar el procedimiento.

Entre los elementos incorporados a la investigación, Molina mencionó mensajes en los que aparecían referencias como "destruir el procedimiento del hermano" y expresiones ofensivas dirigidas contra la magistrada. También señaló que en agendas atribuidas a una de las personas investigadas aparecían anotaciones vinculadas con Badajoz y con la intención de "destruir procedimiento".

Las amenazas y el seguimiento a la jueza

La investigación también habría detectado contactos entre un exjuez y personas vinculadas con los bajos fondos de Badajoz. Según Molina, una de ellas declaró que le habían pedido realizar una suerte de “limpieza” en los juzgados de esa ciudad y que la magistrada constituía un obstáculo para esos objetivos.

El corresponsal relató que en la causa aparecen grabaciones y declaraciones en las que se hace referencia a la posibilidad de actuar contra la jueza. Entre las frases citadas durante el segmento aparece "había que eliminarla" y otra expresión amenazante: "a palos aprende el burro".

También se mencionaron datos personales de la magistrada que habrían sido recopilados por los investigados. Molina sostuvo que le habían enviado la dirección de su vivienda y fotografías tomadas en un gimnasio, elementos que, según los investigadores, podrían exceder una estrategia de seguimiento o desprestigio.

La causa también incluye referencias a los hijos de la jueza. De acuerdo con el relato del corresponsal, en uno de los videos publicados por uno de los investigados se hizo referencia al colegio de sus hijas, lo que fue interpretado dentro de la investigación como una amenaza.

Más de 100 videos y una investigación que crece

Otro de los elementos mencionados son más de 100 videos publicados por un exjuez que participaba del grupo investigado. Según Molina, al menos 60 de esas publicaciones mencionaban directamente a la magistrada y contenían acusaciones y descalificaciones contra ella.

Parte de esas referencias también habría quedado registrada en libretas secuestradas y en conversaciones de WhatsApp a las que accedieron los investigadores. Para Molina, el caso excede una discusión política y plantea una cuestión relacionada con el funcionamiento de las instituciones: "Es la impunidad más que todo".

En ese sentido, el corresponsal sostuvo que la investigación apunta a una estructura que podría tener distintas ramificaciones. "Estás hablando de una organización mafiosa", afirmó al describir el alcance que, según su análisis, adquirió la causa.

La declaración de la jueza ante la Justicia

La investigación tomó un nuevo impulso con la declaración de la magistrada ante la Audiencia Nacional. Molina señaló que la jueza manifestó haber sentido presión y miedo, aunque remarcó que esa situación no le impidió continuar adelante con su tarea.

La policía ya habría remitido una gran cantidad de información a la Justicia, entre documentación, comunicaciones y otros elementos obtenidos durante la investigación. Para Molina, el expediente se encuentra en expansión y cada nuevo elemento agrega información sobre el funcionamiento de la presunta trama.

"Es como una capa de cebolla que todos los días se agregan cosas", graficó el corresponsal al referirse al crecimiento de la investigación. A su entender, el caso adquirió una dimensión especialmente relevante porque incorpora una presunta amenaza concreta contra una jueza.

El antecedente de Alberto Núñez-Feijóo y el narcotráfico

Durante el segmento también apareció otro episodio de la política española relacionado con Alberto Núñez-Feijóo, presidente del Partido Popular. Jorge Elías recordó la fotografía del dirigente junto a Marcial Dorado, un conocido narcotraficante gallego, y consultó a Molina por la explicación que dio el dirigente opositor sobre aquella relación.

Según el corresponsal, Feijóo sostuvo que desconocía a qué se dedicaba Dorado y que se trataba de una de las distintas personas que lo invitaban a actividades sociales. Molina recordó que la fotografía volvió a ser utilizada políticamente durante los primeros años de Feijóo al frente del Partido Popular.