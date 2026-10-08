“Salud y educación siempre son las áreas donde los libertarios van directamente”: en RDC analizaron el ajuste que propone Flávio Bolsonaro

El candidato Flávio Bolsonaro anticipó un fuerte recorte del gasto público en Brasil como parte de su programa económico, con una reducción estimada en US$40.000 millones. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, explicó cuáles serían los primeros sectores alcanzados por el ajuste y qué otras reformas analiza el dirigente.

Según Gosman, los anuncios fueron recibidos favorablemente por el mercado, que además comenzó a evaluar las posibilidades electorales de Bolsonaro. El plan contempla una reducción drástica de la estructura ministerial y la aplicación de medidas de ajuste en un período muy corto.

La “motosierra” de Flávio Bolsonaro

Uno de los principales ejes del programa económico es la reducción del gasto público. Gosman señaló que, tras el resultado electoral, Bolsonaro convocó a los economistas que trabajan con él para avanzar en las primeras medidas de un eventual gobierno.

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La corresponsal destacó la magnitud del recorte anunciado y sostuvo que se trata de una cifra poco habitual en este tipo de propuestas. "Se comprometió a reducir el gasto público en 40.000 millones de dólares", señaló durante Ronda de Corresponsales.

El primer objetivo sería reducir de manera significativa la cantidad de ministerios existentes. Esa decisión implicaría también una reducción de la estructura del Estado y podría derivar en despidos de empleados públicos.

Menos ministerios y un fuerte ajuste del Estado

Gosman remarcó que Brasil cuenta con una extensa estructura territorial y una población de alrededor de 215 millones de habitantes, por lo que una reducción importante de los ministerios tendría consecuencias sobre el funcionamiento de la administración pública.

La medida, además, podría generar resistencia entre los trabajadores estatales. "Va a reducir al mínimo la cantidad de ministerios", sostuvo la corresponsal al describir uno de los primeros pasos planteados por Bolsonaro.

Al mismo tiempo, el candidato aseguró que buscará evitar que el ajuste recaiga sobre los sectores considerados más vulnerables. Entre ellos mencionó específicamente a los jubilados, a quienes habría buscado transmitir tranquilidad durante la campaña.

Salud y educación, en el centro de la discusión

Otro de los puntos señalados por Gosman fue el futuro de las áreas de salud y educación. Según la corresponsal, ambos sectores suelen quedar bajo discusión cuando se plantean programas de reducción del gasto público asociados a posiciones libertarias.

En ese sentido, advirtió que el alcance de las medidas dependerá de cómo se concrete el programa anunciado y de la capacidad política para implementarlo. "Salud y educación siempre son los dos áreas donde los libertarios van directamente", afirmó.

Manifestaciones estudiantiles contra Bolsonaro

El escenario económico se combina con una creciente discusión política en Brasil. Gosman señaló que se realizaron manifestaciones estudiantiles contra Bolsonaro en Río de Janeiro y Pernambuco.

La corresponsal consideró que estas movilizaciones deben ser tenidas en cuenta frente al programa económico que comienza a conocerse. "Este es un dato que uno tendría que tener en cuenta", sostuvo al referirse a las protestas.

El candidato, según el relato de Gosman, pretende avanzar con las medidas de ajuste en el corto plazo. La estrategia apunta a concentrar las decisiones más impopulares al comienzo de una eventual gestión.

El debate por una reforma constitucional

Durante el diálogo también surgió la posibilidad de avanzar con una reforma constitucional. Gosman aclaró que la discusión estaría vinculada principalmente con el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial de Brasil.

La corresponsal señaló que Bolsonaro mantiene una posición crítica hacia la Constitución y puso en duda que pueda concretar una modificación de semejante alcance. "No sé si la quiere extinguir. No creo que pueda hacerlo", afirmó.

Para Gosman, el planteo forma parte de una discusión institucional más amplia que acompaña el programa económico. "Flávio Bolsonaro no le tiene mucha simpatía a la Constitución", resumió.