En RDC explicaron por qué Flávio Bolsonaro habla de “redemocratizar” Brasil y qué cambios institucionales propone

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro plantea un programa de reformas que incluye una reducción de la estructura estatal, cambios constitucionales y modificaciones en el régimen laboral. La propuesta también contempla medidas vinculadas con la situación judicial de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman repasó los principales puntos del proyecto de gobierno y señaló que el candidato busca avanzar sobre el tamaño del Estado, la administración pública y las reglas que regulan las relaciones laborales. El programa oficial de Flávio Bolsonaro propone, entre otros puntos, reducir al menos diez ministerios, disminuir cargos comisionados y avanzar con una reforma administrativa.

El plan de Flávio Bolsonaro para reformar el Estado

Uno de los ejes centrales del programa es la reducción de la estructura de la administración pública. El documento presentado por Flávio Bolsonaro plantea un "tesouraço" sobre el gasto estatal, con el objetivo de reducir ministerios, cargos comisionados y gastos administrativos.

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Gosman resumió esta parte del proyecto al señalar que el candidato "va a apostar a la reforma administrativa". Según la corresponsal, esto implicaría una reducción de ministerios y del número de empleados públicos, aunque el alcance concreto de cada modificación dependería de su implementación.

El plan oficial establece específicamente el objetivo de eliminar al menos diez ministerios y reducir cargos comisionados y gastos administrativos. También propone revisar beneficios y remuneraciones considerados excesivos dentro del sector público.

La reforma constitucional y el planteo de "redemocratizar" Brasil

Otro de los puntos destacados durante el segmento fue la intención de impulsar una reforma constitucional. Gosman señaló que Flávio Bolsonaro plantea esta modificación con el argumento de "redemocratizar" el país.

La propuesta forma parte de un programa más amplio de cambios institucionales. El plan contempla modificaciones sobre el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal, el fuero especial de los parlamentarios y el sistema de reelección para cargos ejecutivos.

En su documento de gobierno, Flávio Bolsonaro sostiene que busca establecer límites entre los distintos poderes y plantea una reformulación de determinadas atribuciones del Poder Judicial. Estos puntos fueron presentados por el candidato como parte de una agenda de cambios institucionales.

La propuesta sobre la situación de Jair Bolsonaro

Gosman también ubicó entre las primeras medidas mencionadas durante el segmento una eventual amnistía para Jair Bolsonaro. La corresponsal señaló que el proyecto denominado "Plan Barrabás" tendría entre sus objetivos liberar a personas vinculadas al bolsonarismo y beneficiar al expresidente.

"Una de las primeras acciones del candidato sería darle la amnistía al padre de Bolsonaro", sostuvo Gosman al describir esa parte de la propuesta. La situación judicial de Jair Bolsonaro constituye uno de los temas políticos que atraviesan la campaña presidencial brasileña.

La cuestión también aparece en la información publicada sobre el programa de Flávio Bolsonaro: distintos medios brasileños señalan que el candidato ha planteado la posibilidad de conceder un indulto a su padre en caso de llegar a la Presidencia.

El cambio que propone para la jornada laboral

La jornada laboral es otro de los puntos centrales de la propuesta. Frente al debate brasileño sobre la eliminación de la escala 6x1, Flávio Bolsonaro defiende un esquema que otorgue mayor peso a los acuerdos entre trabajadores y empleadores.

Gosman explicó que el candidato "va a tratar de reformar el sistema dándole prioridad a las negociaciones de cada empleado con el patrón". El programa oficial habla de una jornada flexible y de una mayor libertad para establecer las condiciones de trabajo mediante acuerdos.

Flávio Bolsonaro ha planteado públicamente que los trabajadores deberían poder definir su propia escala dentro de un marco que mantenga los derechos laborales establecidos en la Constitución. Su propuesta se contrapone al debate sobre la reducción de la jornada y el reemplazo de la escala 6x1 por un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso.

El debate entre la escala 6x1 y el 5x2

Durante el intercambio también apareció la discusión sobre la escala 6x1, que establece seis días de trabajo y uno de descanso. Jorge Elías planteó la posibilidad de avanzar hacia un esquema 5x2, es decir, cinco días laborales y dos jornadas de descanso.

La cuestión se convirtió en uno de los temas de campaña de cara al segundo turno. Lula da Silva respalda una propuesta para reducir la jornada semanal y avanzar hacia dos días de descanso, mientras Flávio Bolsonaro cuestiona el enfoque y plantea una alternativa basada en la flexibilidad de los acuerdos laborales.

El candidato del Partido Liberal volvió a cuestionar públicamente el debate sobre el fin de la escala 6x1 y sostuvo que la discusión debería abordarse después de las elecciones.