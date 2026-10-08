Elecciones en Brasil: en RDC se evaluaron las chances de que Lula pueda ganar en la segunda vuelta

Tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, la campaña de Lula da Silva enfrenta el desafío de recuperar votos y reducir la abstención de cara al balotaje. Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la periodista, Eleonora Gosman, repasó las principales lecturas de especialistas y explicó cuáles son las estrategias que podrían definir la segunda vuelta.

Gosman señaló que las perspectivas de Lula deben analizarse a partir de las opiniones de especialistas y consultores electorales. “Mira, yo te doy la opinión de los especialistas, me parece que es más interesante que dar la mía”, planteó.

Uno de los principales desafíos está relacionado con la participación electoral. Según explicó, Luciana Chong, directora de Datafolha, considera que “será un gran desafío para Lula”, especialmente porque el PT deberá movilizar a quienes no concurrieron a votar en la primera vuelta.

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“Hay que recordar que en la historia, desde 1998 hasta el presente, en 1998 fue la segunda elección de Fernando Henrique, en la historia esta tasa es la mayor, tiene 21% de abstenciones”, describió en +Perfil.

Para Gosman, ese universo representa una oportunidad electoral relevante para Lula: “Entonces, a ese sector, que son aproximadamente, son más de 30 millones de votantes, es que le dicen a Lula que tiene que, donde Lula tendría que poner, digamos, la parte principal”.

Lula y la búsqueda del voto de centro

Otro de los planteos de los especialistas apunta a que el PT debería ampliar sus acuerdos hacia sectores moderados. “Ahora, hay otros cambios que dicen que, bueno, que el PT tendría que intensificar un acuerdo con los sectores más centristas, que es, para mí, de los que están mencionando, sería el PS, el antiguo PSDB, o sea, el Partido Social Democrático de Brasil, que fue lo que, en realidad, de alguna manera, le garantizó el triunfo en el 2022”, expresó.

Sin embargo, no todos los especialistas consideran que reducir la abstención sea suficiente: “Él cree, justamente, todo lo contrario, él dice que es muy difícil la reversión después de lo que ha pasado”.

El desafío de Flavio Bolsonaro

Gosman también explicó que Flavio Bolsonaro deberá modificar su perfil político para ampliar sus posibilidades en la segunda vuelta. “Una de las cosas que dicen de Bolsonaro, es interesante eso, que él tiene que presentar su faceta moderada, porque hasta ahora, digamos, parece que no había sido de esa manera, no había tal faceta moderada”, mencionó.