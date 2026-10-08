El último adiós a Piero: cuándo y dónde serán el velatorio y el cortejo fúnebre

Los restos de Piero de Benedictis serán velados este jueves 8 de octubre, de 12:30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires. La despedida continuará el viernes 9, cuando se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta, según informó la agencia Noticias Argentinas.

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El traslado comenzará a las 11 del viernes y está previsto que el cortejo ingrese al cementerio a las 11:30. El cronograma fue difundido después de la muerte del músico, ocurrida durante las primeras horas del miércoles 7 de octubre.

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El cantautor tenía 81 años y había desarrollado una trayectoria de más de cinco décadas. Su obra, vinculada con la canción popular y los temas sociales, dejó composiciones que trascendieron generaciones.

Dónde será el velatorio de Piero y cuáles son los horarios

La primera jornada de la despedida se llevará a cabo en la Sala Velatoria Lázaro Costa, en la dirección porteña de O’Higgins 2842. El horario anunciado comprende desde las 12:30 hasta las 20 de este jueves.

El velatorio y el traslado de los restos se realizarán en días diferentes: la ceremonia en la sala será el jueves por la tarde, mientras que el cortejo tendrá lugar el viernes por la mañana.

Cuándo será el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta

El viernes 9 de octubre, a las 11, partirá el cortejo con destino al Cementerio de la Recoleta. De acuerdo con la información difundida, el ingreso está previsto para media hora después.

La programación de ambas jornadas establece así los momentos centrales del último adiós al cantante: el velatorio en la Ciudad de Buenos Aires y el posterior traslado al cementerio.

Piero murió a los 81 años: una vida dedicada a la música

La muerte de Piero fue comunicada a través de su cuenta oficial. El fallecimiento se produjo durante las primeras horas de la mañana del miércoles 7 de octubre.

Nacido en Italia en 1945, el artista llegó a la Argentina junto con su familia cuando tenía apenas tres años. En el país desarrolló la mayor parte de su carrera y construyó un repertorio en el que convivieron las historias personales y las composiciones de contenido social.

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Su trayectoria se extendió durante más de cinco décadas y lo convirtió en una figura reconocida de la canción popular. La permanencia de sus obras entre distintas generaciones fue uno de los rasgos centrales de su recorrido artístico.

“Mi viejo”, José Tcherkaski y los reconocimientos a su trayectoria

Una de las colaboraciones fundamentales de su carrera fue la que mantuvo con el poeta José Tcherkaski. Juntos crearon canciones que alcanzaron una amplia difusión, entre ellas “Mi viejo”, una de las composiciones más reconocidas del cantante.

Esa obra quedó estrechamente asociada a su nombre y forma parte del repertorio con el que Piero trascendió a lo largo de los años.

El músico también recibió distinciones por su aporte a la cultura popular. Entre ellas se encuentran el Premio Konex de 1985 y el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy, otorgado en 2016, reconocimientos que acompañaron una extensa carrera como cantante y compositor.