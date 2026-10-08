Piero en “El profesor patagónico”: el sacerdote cantante que acompañó a Luis Sandrini

La muerte de Piero de Benedictis, ocurrida el miércoles 7 de octubre a los 81 años, también puso en primer plano una faceta menos conocida de su trayectoria: su participación en el cine argentino. En “El profesor patagónico”, estrenada el 3 de septiembre de 1970, el cantante interpretó a Raúl, un joven sacerdote que se involucra junto al profesor encarnado por Luis Sandrini en una iniciativa para salvar una escuela rural.

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Dirigida por Fernando Ayala, la película incorporó la voz y el repertorio del artista a una historia que combinaba educación, música y la vida en la Patagonia. Su personaje tenía una función dentro del conflicto central y, al mismo tiempo, le permitía llevar a la pantalla algunas de las canciones con las que comenzaba a construir su reconocimiento popular.

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Qué personaje interpretó Piero en “El profesor patagónico”

En la película, Piero dio vida al cura Raúl, uno de los personajes que acompañan al profesor Horacio “Tito” Montesano, interpretado por Sandrini. La trama sigue al docente después de su traslado a la Patagonia, donde debe continuar su trabajo tras haber sido sancionado por las autoridades educativas.

En ese nuevo destino, Montesano se encuentra con una escuela rural cuya continuidad está amenazada. Allí conoce a una docente recién nombrada directora y al joven sacerdote. Los tres se comprometen con una iniciativa para impedir el cierre del establecimiento, que constituye el conflicto principal del relato.

La intervención de Piero reúne así sus dos tareas dentro del filme: actuar como un sacerdote comprometido con la escuela e interpretar canciones. Su presencia musical forma parte de la historia y acompaña el papel que desempeña junto al personaje de Sandrini.

Las canciones de Piero que aparecen en la película

El repertorio que Piero interpretó en “El profesor patagónico” incluyó “Llegando, llegaste”, “Mi viejo”, “Juan Boliche” y “De vez en cuando viene bien dormir”, según la información difundida por Noticias Argentinas.

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La inclusión de “Mi viejo” vinculó la película con uno de los temas más reconocidos de su carrera. Su colaboración con José Tcherkaski, iniciada en 1968, había dado origen a la dupla Piero-José, de la que surgió un repertorio que alcanzó a públicos de distintos países y generaciones.

El estreno de la película ocurrió en una etapa temprana de ese recorrido. Piero ya había iniciado su actividad profesional en televisión en 1964, cuando participó en el programa “Remates musicales” con interpretaciones de canciones italianas. Su aparición junto a Sandrini sumó la actuación cinematográfica a una carrera que tenía en la música su actividad principal.

Dónde se filmó “El profesor patagónico”

Los exteriores de la película incluyeron Esquel y el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. También se utilizaron como escenarios el tren Los Arrayanes, en su recorrido hacia Bariloche, y La Trochita, camino a Esquel, de acuerdo con el material difundido por Noticias Argentinas.

Esas locaciones acompañaron el traslado del profesor Montesano y situaron la historia en el entorno patagónico al que alude el título. La escuela rural y los recorridos ferroviarios integraron el marco de una narración centrada en la continuidad de la educación en ese nuevo destino.

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La producción fue realizada en colores, mediante el sistema Eastmancolor, y tuvo una duración de 102 minutos, según la ficha de Cine Nacional.

El elenco y el equipo de la película de Fernando Ayala

Además de Luis Sandrini y Piero, el reparto contó con Gabriela Gilli, Pedro Quartucci, José Luis Mazza y Homero Cárpena, entre otros intérpretes. La dirección estuvo a cargo de Fernando Ayala, el guion llevó la firma de Gius y la música fue responsabilidad de Jorge López Ruiz.

La participación del cantante se incorporó a una producción que retomaba al profesor Montesano, personaje que Sandrini había interpretado previamente en “El profesor hippie”. El cambio de escenario llevó aquella historia hacia la Patagonia y colocó al docente frente a una nueva preocupación: el futuro de una escuela rural.

Soledad Silveyra participó en “El profesor hippie”

La relación entre ambas películas requiere una precisión: Soledad Silveyra integró el elenco de “El profesor hippie”, de 1969, donde interpretó a Nélida Echeverría. En la ficha de “El profesor patagónico”, en cambio, figuran Piero y Gabriela Gilli junto a Sandrini; Silveyra no aparece entre sus intérpretes.

Por lo tanto, la presencia de la actriz corresponde a la película anterior de la serie. La participación cinematográfica de Piero como el cura Raúl pertenece a la continuación estrenada en 1970.

Piero y sus otras participaciones en el cine argentino

Aunque “El profesor patagónico” constituye una referencia destacada de su trabajo actoral, el vínculo de Piero con el cine continuó en años posteriores. La Asociación Argentina de Actores y Actrices recordó que participó en el cortometraje “Bang-Bang” (1990), de Raúl Perrone, y volvió a trabajar con ese realizador en “No seas cruel” (1996). También integró el elenco de “Fotos del alma” (1995), dirigida por Diego Musiak.

Su recorrido audiovisual incluyó, además, aportes musicales a “Heroína” (1972) y su presencia en los documentales “Buenos Aires Rock” y “Mercedes Sosa, como un pájaro libre”, ambos de 1983. Esas participaciones ampliaron una relación con la pantalla que había tenido una de sus primeras expresiones en el sacerdote cantante de la película de Ayala.