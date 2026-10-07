Murió Piero, la inolvidable voz que exigió "Para el pueblo lo que es del pueblo"

Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El actor y músico, voz de canciones inolvidables como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" permanecía internado en el Hospital Italiano.
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