miércoles 07 de octubre de 2026
PROTAGONISTAS
A LOS 81 AÑOS

Murió Piero, la inolvidable voz que exigió "Para el pueblo lo que es del pueblo"

El artista permanecía internado en el Hospital Italiano.

Piero
Piero | Facebook Piero

Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El actor y músico, voz de canciones inolvidables como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" permanecía internado en el Hospital Italiano.

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