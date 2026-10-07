Eva Marie Saint, actriz reconocida por obras como “Con la Muerte en los Talones” y “La Ley del Silencio”, falleció este martes 6 de octubre por causas naturales en su hogar en Los Ángeles a la edad de 102 años. Fue una de las últimas figuras de la época dorada de Hollywood, en la que compartió pantalla con íconos como Marlon Brando.

Saint es una de las actrices más emblemáticas y respetadas de su generación debido a su capacidad de romper el molde con sus actuaciones. Por ejemplo, luego de ganar su primer y único O​scar, la actriz protagonizó la película de Alfred Hitchcock “North By Northwest” junto a la leyenda Cary Grant.

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Eva Marie Saint: cómo consiguió el rol que le daría su primer Oscar

Nacida el 4 de julio de 1924, Saint descubrió su pasión por la actuación cuando estudiaba para profesionalizarse como maestra de educación primaria, gracias a su participación en una obra de teatro escolar que la incentivó a cambiar su especialización al arte dramático. Su debut profesional ocurrió en 1946 en el programa “The Borden Show”.

El debut profesional de Eva Marie Saint ocurrió en 1946 en el programa “The Borden Show”

Luego de esta participación comenzó a aparecer en distintas series de televisión y obras de teatro. Por ejemplo, en 1953 participó en la versión de Broadway de “The Trip To Bountiful”, interpretación que captó la atención del productor Sam Spiegel y el director Elia Kazan, que estaban en medio de la selección del reparto para el filme “La Ley del Silencio”.

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Tiempo después, la actriz fue elegida para participar en la película junto a Marlon Brando, el protagonista. Gracias a su gran actuación, este primer papel en la pantalla grande le otorgó un Oscar como mejor actriz de reparto y fue una de las 8 estatuillas que se le otorgó al largometraje.

Adiós a la pantalla grande: por qué Eva Marie Saint dejó de actuar en cine

Durante la década de los 70, luego de protagonizar la película “Loving” junto a George Segal, Saint despidió a su agente y disminuyó sus apariciones en el cine para centrarse en la crianza de sus hijos, Darrell y Laurette. Estuvo acompañada de su esposo, el director y productor de televisión estadounidense Jeffrey Hayden, con quien se casó en 1951 y estuvieron juntos hasta su fallecimiento, en 2016.

A pesar de no participar en películas estrenadas en cine, la actriz continuó su carrera en la televisión. Por ejemplo, recibió nominaciones a los premios Emmy por “Taxi!!” y “How The West Was Won” y ganó una estatuilla por su papel en “People Like Us” de Dominick Dunne. Su regreso al cine ocurrió en 1986 cuando interpretó a la madre de Tom Hanks en “Nothing in Common”.

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Entre sus papeles más recientes se encuentran su participación en “Don’t Come Knocking”, En “Superman Returns” como la madre de Clark Kent, “Winter’s Tale” y realizó trabajo de doblaje para la serie animada “The Legend of Korra”.

JSM