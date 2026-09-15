Premios Emmy 2026: “Widow’s Bay” superó a “The Pitt” y se llevó 14 estatuillas

“La maldición de Widow’s Bay” (Widow’s Bay) se convirtió en la gran triunfadora de la 78ª edición de los Premios Emmy al obtener 14 estatuillas y establecer un nuevo récord para una serie de comedia en una sola temporada. La ceremonia principal se realizó el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con la conducción de Mariska Hargitay y transmisión de NBC y Peacock.

Premios Emmy 2026: conocé la lista completa de ganadores

La ficción de Apple TV había comenzado su recorrido ganador una semana antes, durante los Creative Arts Emmy, donde consiguió ocho premios técnicos y artísticos. En la gala televisada sumó otros seis: mejor serie de comedia, actor protagonista, actor de reparto, actriz de reparto, guion y dirección. De esta manera, superó las 13 estatuillas que The Studio había obtenido en 2025.

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Creada por Katie Dippold, la producción combina comedia y terror alrededor de una comunidad asentada en una isla embrujada de Nueva Inglaterra. Su dominio no quedó limitado a los rubros técnicos: la ficción consiguió imponerse en las categorías centrales y confirmó el respaldo de los votantes a una propuesta que cruzó géneros sin abandonar el formato de comedia.

“La maldición de Widow’s Bay” hizo historia entre las comedias

Matthew Rhys fue elegido mejor actor protagonista de comedia, mientras que Stephen Root y Kate O’Flynn ganaron como intérpretes de reparto. Dippold obtuvo la estatuilla por el guion del episodio “Welcome to Widow’s Bay!”, y Hiro Murai fue reconocido por la dirección del mismo capítulo. Murai, además, se convirtió en el primer realizador asiático en ganar la categoría de dirección de comedia.

Rhys protagonizó uno de los acontecimientos más importantes de la noche. Además de triunfar por Widow’s Bay, obtuvo el premio al mejor actor de una serie limitada por “La bestia en mí” (The Beast in Me). Así se convirtió en el primer intérprete en ganar dos categorías protagónicas durante una misma edición y en el primero en reunir victorias como actor principal de drama, comedia y serie limitada.

En drama, “The Pitt” volvió a quedarse con el máximo galardón. La producción ambientada en la sala de emergencias de un hospital de Pittsburgh ganó como mejor serie dramática por segundo año consecutivo, mientras Noah Wyle repitió su victoria como actor protagonista. Con este resultado, la ficción se convirtió en la primera desde Mad Men en conquistar el premio principal por sus dos primeras temporadas.

Aunque The Pitt partía como una de las producciones con más candidaturas, la fragmentación del voto entre sus numerosos actores nominados redujo su cosecha durante la gala principal. Tom Pelphrey, de Task, se impuso como actor de reparto, y Allison Janney, de La diplomática, ganó entre las actrices secundarias. En los Creative Arts, sin embargo, The Pitt ya había obtenido cuatro estatuillas, incluida la de Ernest Harden Jr. como actor invitado.

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“Pluribus” también ocupó un lugar central: Rhea Seehorn ganó como mejor actriz dramática y obtuvo finalmente su primer Emmy interpretativo, mientras Vince Gilligan fue premiado por el guion de “We Is Us”. El reconocimiento significó también el primer Emmy individual de Gilligan como guionista, ya que sus anteriores victorias habían sido como productor de Breaking Bad. La dirección de drama quedó en manos de Saul Metzstein por Slow Horses.

Matthew Rhys, Jean Smart y Allison Janney batieron marcas

Otra de las figuras de la ceremonia fue Jean Smart, elegida mejor actriz de comedia por la temporada final de Hacks. La intérprete alcanzó ocho premios Emmy en su carrera y empató con Allison Janney, Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus entre las actrices más premiadas de la historia. Además, obtuvo la estatuilla por cada temporada emitida de la serie.

En el terreno de las producciones limitadas, “DTF St. Louis” ganó el premio principal y amplió una cosecha que había comenzado durante los Creative Arts. David Harbour y Linda Cardellini habían sido reconocidos allí como actores de reparto, mientras que Rhys triunfó como protagonista por La bestia en mí.

Sally Field fue elegida mejor actriz de serie limitada por Remarkably Bright Creatures. A meses de cumplir 80 años, se convirtió en la ganadora de mayor edad de esa categoría, al superar la marca que Jessica Tandy había establecido en 1988. La victoria volvió a colocar a una de las actrices más reconocidas de Hollywood en el centro de la temporada televisiva.

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Entre los premios entregados previamente, Rob Reiner recibió de manera póstuma el Emmy al mejor actor invitado de comedia por The Bear; Betty Gilpin ganó como actriz invitada por Widow’s Bay; Ernest Harden Jr. fue reconocido por The Pitt, y Shailene Woodley obtuvo su primer Emmy gracias a su participación en Paradise.

En los formatos no ficcionales, “The Traitors” consiguió por tercer año consecutivo el premio al mejor programa de competencia, mientras “The Late Show with Stephen Colbert” ganó como mejor serie de variedades por su temporada final. La lista oficial de los ganadores fue certificada por la firma independiente Ernst & Young LLP.

La ceremonia, conducida por Hargitay —la primera mujer en presentar los Emmy en 15 años—, también reconoció a Michael J. Fox con el Premio Humanitario Bob Hope por su trabajo en favor de la investigación sobre el Parkinson. La gala incluyó homenajes a Buffy, la cazavampiros y Los ángeles de Charlie, además de un segmento “In Memoriam” musicalizado por Noah Kahan y un tributo a Dolly Parton interpretado por Reba McEntire.

Premios Emmy 2026: todos los ganadores de las principales categorías

Comedia

- Mejor serie de comedia: La maldición de Widow’s Bay

- Mejor actor protagonista: Matthew Rhys, por La maldición de Widow’s Bay

- Mejor actriz protagonista: Jean Smart, por Hacks

- Mejor actor de reparto: Stephen Root, por La maldición de Widow’s Bay

- Mejor actriz de reparto: Kate O’Flynn, por La maldición de Widow’s Bay

- Mejor actor invitado: Rob Reiner, por The Bear

- Mejor actriz invitada: Betty Gilpin, por La maldición de Widow’s Bay

- Mejor dirección: Hiro Murai, por “Welcome to Widow’s Bay!”, de La maldición de Widow’s Bay

- Mejor guion: Katie Dippold, por “Welcome to Widow’s Bay!”, de La maldición de Widow’s Bay

Drama

- Mejor serie dramática: The Pitt

- Mejor actor protagonista: Noah Wyle, por The Pitt

-Mejor actriz protagonista: Rhea Seehorn, por Pluribus

- Mejor actor de reparto: Tom Pelphrey, por Task

- Mejor actriz de reparto: Allison Janney, por La diplomática

- Mejor actor invitado: Ernest Harden Jr., por The Pitt

- Mejor actriz invitada: Shailene Woodley, por Paradise

- Mejor dirección: Saul Metzstein, por “Scars”, de Slow Horses

- Mejor guion: Vince Gilligan, por “We Is Us”, de Pluribus

Series limitadas y antologías

Mejor serie limitada o antología: DTF St. Louis

Mejor actor protagonista: Matthew Rhys, por La bestia en mí

Mejor actriz protagonista: Sally Field, por Remarkably Bright Creatures

Mejor actor de reparto: David Harbour, por DTF St. Louis

Mejor actriz de reparto: Linda Cardellini, por DTF St. Louis

Variedades y reality

Mejor programa de competencia: The Traitors

Mejor serie de variedades: The Late Show with Stephen Colbert