Ethan Hawke brilla en Blue Moon y suma otra nominación al Óscar

El actor estadounidense Ethan Hawke volvió a posicionarse entre los nombres destacados de la temporada de premios gracias a su papel en Blue Moon, una película que reconstruye los últimos años del letrista Lorenz Hart, figura clave del teatro musical estadounidense. Su interpretación del compositor —marcada por una profunda transformación física y emocional— le valió una nominación al Premio Óscar a mejor actor, uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica.

Con 55 años, Hawke encarna a Hart de una manera que sorprende incluso a quienes han seguido su carrera desde sus inicios. Lejos del joven actor que conquistó al público con La sociedad de los poetas muertos (1989), el intérprete aparece en pantalla como un hombre físicamente frágil, calvo y atravesado por la melancolía.

De Broadway al cine: la historia real detrás de Blue Moon

La película, dirigida por Richard Linklater, explora un momento clave en la vida del letrista: la noche del estreno del musical Oklahoma!, la obra que marcó el comienzo de una nueva etapa creativa para su antiguo colaborador Richard Rodgers, ahora asociado con Oscar Hammerstein II.

Mientras Broadway celebra el éxito del nuevo espectáculo, Hart se refugia en el bar de un restaurante cercano y reflexiona sobre su trayectoria, su ruptura profesional con Rodgers y las tensiones personales que marcaron sus últimos años.

El film recrea así el universo creativo de una de las duplas más influyentes de la música estadounidense, responsables de canciones que hoy forman parte del repertorio clásico del teatro musical.

La colaboración entre Ethan Hawke y Richard Linklater

Blue Moon representa la décima colaboración entre Ethan Hawke y Richard Linklater, una relación creativa que se remonta a más de tres décadas. Ambos trabajaron juntos por primera vez en Antes del amanecer (1995), película que luego dio origen a una trilogía considerada una referencia del cine romántico contemporáneo.

Para Hawke, esa relación de confianza fue clave para asumir un personaje tan complejo.

“La magia de la relación es que es un poco como montar en bicicleta; simplemente no piensas en ello”, explicó el actor en diálogo con AFP sobre su vínculo profesional con el director.

Un personaje complejo y un guion dominado por el diálogo

El guion, escrito por Robert Kaplow, se caracteriza por su estructura profundamente dialogada. La mayor parte de la historia se desarrolla en un único escenario: el bar de un restaurante cercano a Broadway.

Durante más de cien minutos, el personaje de Hart conversa con distintos interlocutores y repasa su vida, su talento y sus frustraciones. A lo largo de la película, recuerda su relación con Rodgers —interpretado por Andrew Scott—, con quien compuso canciones como My Funny Valentine, The Lady Is a Tramp y la propia Blue Moon.

El relato también incluye encuentros con figuras del mundo cultural de la época, entre ellas el escritor E. B. White, autor de La telaraña de Carlota.

La nominación al Óscar y la consolidación de Ethan Hawke

La candidatura por Blue Moon marca la quinta nominación al Óscar en la carrera de Ethan Hawke. Anteriormente fue reconocido por la Academia como actor de reparto por Día de entrenamiento y Boyhood, además de dos nominaciones al mejor guion adaptado por Antes del atardecer y Antes de la medianoche.

Para el actor, la experiencia de rodar esta película fue difícil de explicar.

“Ha sido una experiencia misteriosa”, señaló Hawke en una entrevista con AFP. “No sé cómo puedo tener tanta suerte. Realmente no entiendo cómo funciona el universo”.

La 98ª ceremonia de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood, donde Blue Moon buscará consolidar el reconocimiento crítico que ha acompañado su estreno.

