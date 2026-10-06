Ariel Sujarchuk conquistó el Seoul Smart City Prize en Corea del Sur por su modelo de gestión con Inteligencia Artificial

Que un municipio del conurbano bonaerense le gane una contienda tecnológica a capitales globales en la mismísima meca asiática de la innovación suena, cuanto menos, a un error en la Matrix. Sin embargo, Ariel Sujarchuk logró exactamente eso. El intendente de Escobar acaba de coronarse en Corea del Sur con el máximo galardón en gestión pública digital, demostrando que la eficiencia de los algoritmos no es un lujo exclusivo del primer mundo.

El escenario de la victoria fue el imponente Centro de Convenciones COEX, durante la apertura de la cumbre global Smart Life Week (SLW). Allí, el jefe comunal recibió el prestigioso "Seoul Smart City Prize 2026" en la categoría Liderazgo. Se trata de un certamen de peso pesado, organizado de manera conjunta por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para quedarse con la medalla, el bonaerense tuvo que dejar en el camino a rivales con presupuestos y escalas abismales. En la recta final superó a Clara Brugada Molina (Jefa de Gobierno de la gigantesca Ciudad de México), al alcalde indonesio Muhammad Farhan y al griego Ioannis Konstantatos. Y para desactivar de antemano cualquier polémica doméstica sobre el gasto público, desde su entorno se encargaron de remarcar un detalle vital: no se gastó un solo peso del municipio, ya que los pasajes y la estadía fueron costeados en su totalidad por la organización del evento.

¿Qué fue lo que sedujo al jurado internacional? Básicamente, la reconversión de una administración municipal tradicional hacia un modelo apalancado en Inteligencia Artificial para achicar la burocracia. Las estrellas de esta transformación son "Flora", un asistente de IA generativa vía WhatsApp que ya acumuló más de medio millón de interacciones vecinales, y "Ethix", una plataforma diseñada para transparentar y agilizar las contrataciones públicas, desterrando el histórico y lento expediente de papel.

Pero la estrategia no se quedó solo en la instalación de software. Escobar se anotó el poroto de promulgar la primera ordenanza municipal en toda la Argentina para regular el uso de la Inteligencia Artificial. Este marco normativo vino acompañado de una digitalización que alcanzó a más de 100 trámites y un programa de alfabetización tecnológica que capacitó a casi 30 mil personas. Todo este ecosistema ya venía validado por sellos de transparencia como la norma ISO 37001 y premios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lejos de marearse con las luces de Seúl, Sujarchuk intentó anclar el reconocimiento a la cruda realidad del territorio. “Recibir este premio en Seúl entre líderes de grandes metrópolis del mundo es un orgullo enorme para Escobar. Demuestra que la innovación no depende del presupuesto ni del tamaño de una ciudad, sino de la decisión política de poner la tecnología al servicio concreto de la comunidad”, aseguró el intendente.

Sin esquivar las deudas pendientes, agregó: “Sé perfectamente que en Escobar todavía quedan muchas situaciones que resolver, pero se puede trabajar en lo urgente y en lo importante al mismo tiempo: mientras atendemos las necesidades inmediatas de los vecinos también pensamos en cómo mejorar los procesos para que las respuestas sean mejores, más inmediatas y más eficientes”.

La inteligencia artificial y la ficción de la autonomía

El conurbano como laboratorio de "IA Física"

La cumbre asiática, bautizada bajo el lema “Cuando la IA entra en nuestras vidas, la ciudad despierta”, sirvió como una gran vidriera para debatir lo que los expertos llaman la "IA Física". Lejos de la ciencia ficción, se trata de aplicar la tecnología a problemas urbanos concretos: cómo destrabar el caos de tránsito, cómo anticiparse al delito mediante seguridad preventiva y cómo automatizar la atención en las ventanillas del Estado.

En ese panel de discusión, la experiencia de Escobar funcionó como un caso de estudio sobre cómo aterrizar herramientas de última generación en distritos que todavía pelean contra necesidades de infraestructura básica. La clave, según expusieron, es usar la inteligencia artificial para hacer más eficiente el gasto público, agilizar tiempos y reducir los márgenes de error en la respuesta estatal a los vecinos.

Inteligencia Artificial: de la moda al valor que realmente tiene

Esta vuelta olímpica en Corea del Sur no le cayó del cielo a Sujarchuk, sino que es el resultado de un perfil "tecno" que viene amasando hace rato. Su currículum es una rareza: mezcla el barro de la rosca territorial con una pata fuerte en el mundo digital. Ya hizo chapa en la política nacional cuando pasó por la Secretaría de Economía del Conocimiento, maneja el Instituto de Innovación Digital + CiudadanIA y hasta sacó un libro ("Mañana es Hoy").

Acostumbrado a codearse en foros que van desde Estados Unidos hasta Europa, y metido de lleno en la mesa de intendentes por la Inteligencia Artificial (CIAR), el mandatario busca demostrar que puede hacer todavía más. Con el trofeo asiático metido en la valija, su apuesta de fondo es venderse como un gerente de la innovación pública y demostrar que, incluso en el territorio bonaerense, la tecnología y la transparencia también pueden pagar en las urnas.

TC