En un movimiento que promete transformar el ecosistema digital del país, Claro y Oracle anunciaron una alianza estratégica para lanzar la primera nube a hiperescala con capacidades completas en la Argentina. A través de la plataforma de infraestructura Oracle Alloy, esta iniciativa permitirá que organizaciones públicas y privadas accedan a más de 200 servicios de inteligencia artificial y tecnología cloud de nivel mundial directamente desde un centro de datos operado localmente. La propuesta busca responder a la creciente demanda de procesamiento de información con una infraestructura segura, escalable y diseñada para los desafíos del futuro.

La clave de este despliegue tecnológico, que estará disponible en el mercado a partir de diciembre, radica en garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos de soberanía de los datos, un factor crítico para gestionar información sensible en sectores como gobierno, finanzas y salud. Para analizar el impacto de esta innovación en la competitividad de las empresas locales y los pormenores de esta sociedad, PERFIL dialogó en exclusiva con los líderes del proyecto Julio Porras Zadik, CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, y Sofía Guidotti, VP & General Manager de Oracle para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú.

A continuación, la entrevista completa:

Perfil: ¿Por qué deciden juntarse para estar en Argentina en este momento, más allá de que tienen experiencia como empresas en la asociación de negocios?

Julio Porras Zadik (Claro): Primero, porque es la primera nube pública y única en el país. Es una inversión millonaria y se hace por el potencial de la transformación tecnológica que se viene. Es una transformación que ya se disparó y que en Argentina va a explotar. Ser los primeros y los únicos hoy es importante. Esa transformación no solo es tecnológica o digital, sino que es una transformación cultural. Los negocios se van a tener que reinventar completamente con todo lo que se viene. Esa es la razón por la cual dos potencias como América Móvil (Claro) y Oracle se juntan: para disponibilizar esta plataforma y que esta explosión digital y transformación se dé.

Sofía Guidotti (Oracle): Estamos en un contexto en Argentina donde, con los clústeres económicos que tenemos y el crecimiento que se viene hacia adelante, la tecnología es un medio habilitador para esta transformación. Las capacidades tecnológicas que ofrecen Oracle Alloy o Claro Cloud para que el empresariado pueda acceder a tecnologías de punta con soberanía de datos en el país son únicas y es el momento ideal. Estamos viendo muchísimas inversiones en distintos clústeres económicos, y esta es una más, pero necesaria. Como argentina, me llena de orgullo poder aportar al crecimiento y a la transformación del país. Hoy no hay industria que no esté repensando su modelo de negocio a partir de la tecnología avanzada y la importancia que cumplen los datos por la inteligencia artificial. Esta transformación requiere sí o sí la mejor tecnología, de punta y cercana. Estoy cien por ciento de acuerdo con Julio en que es una transformación cultural que nos va a posicionar para ser competitivos con el resto del mundo y poder hacer cosas más grandes.

Perfil: Estamos ante una nueva Argentina que tuvo una transformación muy importante en su relacionamiento con el mundo, y en ese sentido se tiene que adaptar. Si le tienen que hablar a una pyme o a una gran empresa —que ya entiende un ecosistema con mirada mundial—, en términos de competitividad, ¿qué le pueden mejorar?

Guidotti: Creo que es una oportunidad única donde traemos la mejor tecnología a manos de los argentinos. El empresariado cuenta con Oracle Alloy, que es la nube de Oracle respaldada por OCI (Oracle Cloud Infrastructure). Ofrece acceso a más de 200 servicios, que es la misma nube a la que acceden todas las empresas en el mundo, pero ofrecida por Claro. Esto implica cercanía local, consultoría, recursos y acceso a la mejor tecnología en el país. Esto ayuda directamente a la competitividad. En Argentina siempre destacamos que tenemos una industria del conocimiento muy grande, con gente muy capacitada; ahora también tienen la tecnología al lado.

Desde Oracle siempre hablo de cómo transformar nuestros modelos mentales para hacer las cosas distinto. Para ser competitivo no solo se necesitan recursos y herramientas, sino también el mindset para innovar. Si seguimos haciendo lo mismo que hace cinco años, no vamos a ser exitosos. En este momento donde todos estamos repensando nuestros modelos de negocio para ser más eficientes, es fundamental tener estas herramientas al alcance de un llamado. La inteligencia artificial nos ayuda a hacer en horas lo que antes nos llevaba una semana.

Ahora bien, el uso de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con los datos: cómo se analizan, procesan y guardan, así como la gobernanza que se tiene sobre ellos. Eso es lo que hace que una empresa sea más competitiva que otra. Para lograrlo se necesita, por un lado, tecnología de nube para tener los datos cerca y procesarlos, y por el otro, servicios de inteligencia artificial (que la nube de Claro también va a tener) para aplicarlos directamente al modelo de negocio. Nosotros tenemos un concepto que es "llevar la inteligencia a los datos, llevar la inteligencia a la tecnología", y eso impacta directamente en la competitividad.

Porras Zadik: Es cierto que a las empresas les falta trabajo para la nueva competitividad. Por las limitaciones que había antes —como lo caro y difícil que era renovar equipamiento tecnológico—, el cambio se vino de golpe y Argentina se ve forzada a acortar de un día para el otro una brecha que no cerró a tiempo. Hay una especie de "shock" de que se abrió el mundo y hay que dar ese salto. La ventaja ahora es que ya no es necesario invertir en el "fierro" (hardware) físico; se puede ir directamente a la nube y a un ecosistema donde predomina la inteligencia artificial. Aunque el impacto no fue gradual y nos agarró de sorpresa, hoy están la capacidad, las herramientas y la tecnología para acortar los tiempos.

Perfil: ¿Cómo toman la decisión de mostrar que Claro deja de ser una telco tradicional para pasar a ser una empresa tecnologizada que ofrece soluciones integrales? Y yendo un poco hacia atrás, ¿cómo llegan a pensarse juntos en esta sociedad?

Guidotti: Tenemos un partnership que viene de hace años. América Móvil y Oracle trabajan juntos hace muchísimo tiempo, no solo en Argentina, sino a nivel global. Somos dos empresas que constantemente piensan en cómo reinventarse e invertir para llevar a los ciudadanos y a las empresas las mejores herramientas. Desde mi punto de vista, las telcos en general, y América Móvil en particular, son empresas de tecnología. Si bien empezaron en telecomunicaciones, vienen reinventándose hace años y generan un gran impacto en los países donde operan. Esta alianza representa un salto cuántico respecto al impacto que vamos a generar en el país.

Porras Zadik: Mencionaste que somos una telco tradicional. Sí, somos empresas legacy, pero eso no es malo: te da robustez y capacidad de inversión. Sin embargo, para este tipo de proyectos nuestra mentalidad y nuestra agilidad son las de una startup, las de una empresa de garaje, porque si no, no se llega. Somos conscientes de nuestra estructura, pero la potenciamos contratando, capacitando y actuando con mentalidad de startup para comercializar y llevar esto a donde tiene que estar.

Perfil: Hay una dinámica en el mundo, especialmente con el avance de empresas de otros orígenes, donde la norma suele ser la competencia directa para ganar el mercado. ¿Por qué deciden profundizar este modelo de cooperación y llegar a la Argentina con esta oferta conjunta de nube soberana en lugar de competir entre ustedes?

Guidotti: Nos complementamos perfectamente. Oracle aporta la tecnología de punta, Oracle Alloy y la infraestructura OCI. Y Claro aporta la cercanía al mercado argentino, la operación y la capacidad de servicios. Es un complemento perfecto. Además, la transformación actual no pasa solo por adoptar tecnología de manera aislada. La tecnología para implementar un agente de inteligencia artificial, por ejemplo, ya existe. El tema es cómo y para qué se usa. Implementar IA sin entender hacia dónde se quiere llevar el negocio no da resultados. Si se aplica sobre datos desorganizados, repetidos o poco fiables, el resultado será malo —en tecnología solemos decir que "si entra basura, sale basura"—. Conceptualmente, la tecnología es una herramienta, no el objetivo final. Nosotros proporcionamos la mejor tecnología del mundo como líderes en datos e IA, pero nos apalancamos en la cercanía y los servicios de Claro para que realmente tenga impacto en las empresas.

Porras Zadik: De forma independiente seguimos compitiendo, cada uno con sus productos, pero la fórmula conjunta potencia todo. La cercanía que menciona Sofía es vital: antes tenías que alojar tus datos en cualquier parte del planeta, pero hoy los estamos llevando cada vez más cerca del cliente. Eso trae grandes beneficios, no solo en la soberanía de la información, sino también en bajas latencias para todo lo que se viene. Al invertir juntos, multiplicamos los beneficios que tenemos de forma individual.

Perfil: Este servicio todavía no existe en Argentina. Con esta lógica de cercanía, ¿entienden que van a tener una alta demanda por parte de grandes empresas y del Estado? ¿Ya pudieron tantear el mercado?

Porras Zadik: Sí, creo que es tremenda. Volviendo al ejemplo de Ford, venimos de atrás. Toda esa brecha que hay que cerrar representa un mercado tremendo, de altísimo potencial.

Guidotti: Definitivamente. La demanda de nube y tecnología está creciendo exponencialmente. Hoy la industria cubre aproximadamente un 13% del mercado total direccionable (Total Addressable Market) de nube. Todavía hay un espacio muy grande. La demanda por la tecnología de nube, la IA y los más de 200 servicios de OCI y Oracle Alloy, es lo que las empresas necesitan para transformarse.

Porras Zadik: Sumando a la potencia de la demanda que esperamos, el hecho de tener la nube pública localizada acá en Argentina asegura la soberanía de los datos. Hay todo un mundo de organizaciones públicas y privadas que no están pudiendo migrar a la nube porque los datos quedaban fuera de las fronteras argentinas. El hecho de tener la nube localizada les permite migrar aplicaciones y soluciones que hoy tienen on-premise en sus propios data centers directamente a la nube, respetando la soberanía. Los datos van a estar sujetos a las leyes argentinas y bajo dominio completo de los clientes. Esa nube está en Olleros, en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, todavía no lanzamos oficialmente y ya estamos construyendo el segundo data center para esto. Creo que no somos plenamente conscientes de la magnitud de la demanda.

Perfil: En este contexto, ¿entienden que va a requerir un trabajo de educación para que las empresas entiendan para qué sirve, cómo se gana competitividad y cómo cruzar esa brecha tecnológica mundial?

Guidotti: Cien por ciento. El tema de la educación es un aprendizaje constante para todos. Ambas empresas ya lo veníamos haciendo. En Oracle tenemos programas con los que nos acercamos a colegios, universidades, empresas y gobiernos; recientemente lanzamos programas de capacitación con la Ciudad de Buenos Aires y en Salta. Esto es clave. Hoy el dato tiene un valor que no tenía antes, y la diferenciación competitiva de una empresa depende de ellos. Eso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la soberanía y la seguridad de los datos. Para gestionar ciberseguridad necesitamos estar educados. Es nuestra responsabilidad conjunta llevar educación al mercado y acompañar a las entidades públicas y privadas. Lo tomamos como un deber.

Perfil: ¿Cómo ven a la Argentina hacia adelante en este contexto de inversión, pensando en el desarrollo de las empresas y el recorte de esta brecha?

Porras Zadik: Soy muy optimista. Creo que la necesidad de cerrar esa brecha va a hacer que el engranaje avance mucho más rápido de lo habitual. No hay marcha atrás; todas las variables apuntan hacia adelante. Por eso estamos haciendo esta inversión y la vamos a seguir haciendo.

Perfil: La última pregunta tiene que ver con la discusión global sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Más allá de la postura local sobre la no regulación, ¿temen que pueda haber algún "cisne negro" a nivel mundial que ponga en pausa estos desarrollos?

Porras Zadik: Creo que no. La especie humana es administradora de problemas; estamos para gestionarlos. Hay desafíos y riesgos, pero el ser humano está para administrarlos. Esto va para adelante, es tan potente y rico lo que se puede generar para la humanidad que no tiene marcha atrás.

Guidotti: La inteligencia artificial vino para quedarse. Obviamente tiene sus desafíos, pero creo lo mismo para Argentina: estamos en un momento donde no hay vuelta atrás. Vemos el futuro con mucho optimismo. El cierre de esta brecha es un salto (leapfrog); la tecnología hoy nos permite estar al mismo nivel que el resto del mundo. Es un momento único. La Argentina está lista, se está preparando y tiene los recursos y capacidades para que esto se traduzca solo en crecimiento.