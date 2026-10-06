A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 6 de octubre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 6 de octubre

Este martes 6 de octubre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.838,75 para la compra y $1.799,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 6 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este martes 6 de octubre a $1.665 para la compra y $1.765 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta este martes 6 de octubre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.313,78 para la compra este martes 6 de octubre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotza el euro blue hoy, 6 de octubre

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Cómo cotizó el euro en los bancos de Argentina este 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Nación: $1.655 comprador y $1.765 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 5 de octubre

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 5 de octubre, cotiza en el mercado paralelo a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.