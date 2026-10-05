Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron 20,6% en septiembre y se frenó la recuperación

Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras en septiembre alcanzaron las 493 unidades, que representa bajas del 20,6% interanual y de 18,6% respecto a agosto. El acumulado de los primeros nueve meses del año suma 5.098 unidades, ubicándose un 0,7% por debajo del mismo período de 2025, de acuerdo con lo informado por la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Desde el sector señalaron que "septiembre confirma que la recuperación todavía no es tendencia" y evaluaron el desempeño reciente del mercado: "Después del rebote de julio y agosto, el mercado vuelve a caer con fuerza y el acumulado 2026 queda apenas por debajo de 2025. El año sigue abierto, pero el volumen no muestra todavía una recuperación orgánica y sostenida".

Las cosechadoras se mantuvieron como el único indicador favorable en la comparación interanual. En septiembre se patentaron 45 máquinas, lo que significa una baja del 6,3% frente a agosto, aunque con un incremento del 4,7% respecto de septiembre de 2025.

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En el informe destacan que las "cosechadoras siguen siendo el ancla positiva del mercado", ya que "acumulan +12,5%, sostienen crecimiento interanual y mantienen una competencia fuerte entre John Deere y CNH". Asimismo, remarcaron que "es el rubro donde mejor se ve la conversión de necesidad tecnológica en patentamientos reales, aunque todavía dentro de un mercado selectivo y muy dependiente de financiamiento".

El segmento de tractores, por su parte, mostró una marcada contracción. En septiembre se registraron 401 unidades, reflejando una caída mensual del 21,1% y una baja del 22,6% interanual.

Desde ACARA indicaron que "los tractores vuelven a exponer la fragilidad estructural" al caer un 22,6% interanual y un 1,4% en el acumulado. Explicaron que "la lectura formal debe tomarse con cuidado: como venimos marcando desde el año pasado, una parte creciente del mercado —especialmente en potencias bajas y medias— está atravesada por importados, marcas asiáticas, competencia por precio e informalidad registral. El patentamiento muestra una parte de la foto, no toda la película".

En ese sentido, añadieron que "el crecimiento de 'Otros' en tractores no es un dato menor", confirmando que "el tablero competitivo se está ampliando" y que "la presión ya no viene sólo de las marcas tradicionales, sino de jugadores que entran con precio, disponibilidad y menor estructura comercial".

En el rubro de pulverizadoras se patentaron 47 unidades en septiembre, registrando una baja del 6% respecto a agosto y un descenso del 21,7% en la comparación interanual.

El informe califica a las pulverizadoras como "la deuda del año", observando que "el acumulado cae casi 10%, con un mercado fragmentado y cambios fuertes de participación". También apuntan que "la situación de Metalfor y la mayor presencia de marcas globales obligan a mirar el rubro con más cuidado: no alcanza con analizar volumen total, también importa quién captura la demanda y con qué propuesta comercial".

Perspectivas del sector

En su análisis de fondo, la cámara empresarial remarcó que "septiembre no invalida el potencial del mercado, pero sí baja la espuma". A pesar de la desaceleración de la actividad, se puntualizó que "el sector sigue teniendo oportunidades por cosecha, necesidad de renovación y tecnología disponible, pero la demanda está entrando en modo selectivo", concluyendo con un llamado a la gestión estratégica: "Menos 'euforia de feria' y más gestión: capital de trabajo cuidado, financiación competitiva, usados profesionales y postventa fuerte".

LM