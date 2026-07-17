Maquinaria agrícola en crisis: por qué se venden menos "fierros" pese a las buenas cosechas

La industria de la maquinaria agrícola en Argentina está atravesando un escenario de caída de ventas, a pesar de que el sector viene de registrar dos cosechas históricas en términos de volumen. La baja rentabilidad de los productores, la falta de crédito con tasas más accesibles y la importación de equipos chinos más baratos se combinan contra las expectativas de las fábricas locales.

Según datos del INDEC, en el primer trimestre de 2026 se produjeron en Argentina 1.138 unidades de tractores, cosechadoras y sembradoras, lo que representa una caída del 31,5% respecto al mismo período del año anterior y del 36,9% frente al promedio de los tres años previos.

La producción de tractores lideró las caídas con 38,5%, seguida por cosechadoras (-17,3%), y sembradoras (-8,5%) en comparación con el mismo período del año pasado.

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"Mientras la producción de sembradoras, cosechadoras y tractores registró una baja del 31,5% interanual, la disminución en las ventas resultó del 24%. Esta divergencia podría sugerir una mayor participación de equipos importados, o la utilización de stocks previamente acumulados para atender parte de la demanda", indicó un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por su parte, ACARA informó que el patentamiento de tractores, cosechadoras y pulverizadoras en el primer semestre de este año bajó 1,9% con respecto a los primeros seis meses de 2025.

“Luego del pico de abril y de un mayo todavía razonable, junio mostró una corrección fuerte en los tres productos principales, dejando al primer semestre nuevamente por debajo del año anterior. El mercado mantiene actividad, pero la recuperación sigue siendo irregular, dependiente de eventos comerciales, financiación y conversión efectiva de operaciones”, señalaron.

En cuanto a los tractores, llamaron la atención sobre los modelos de origen chino: “Lo que no se patenta no se ve y la multiplicidad de marcas importadas sin redes de concesionarios nuevas ni establecidas contribuye a la informalidad. Puede ser que la industria no esté cayendo en este segmento de producto pero sí eso es así, todo lo que no se ve es de marcas importadas, predominantemente asiáticas”.

Hernán Zubeldía, presidente de CAFMA.

Al ser consultado sobre por qué los productores no invierten en maquinaria agrícola a pesar de las buenas campañas, Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), explicó a PERFIL que “a veces confundimos facturación con rentabilidad. Es decir que es muy bueno tener una cosecha récord y ojalá siga pasando, pero el agro como sector no tiene una rentabilidad acorde con el nivel de inversión que debería tener”.

El empresario señaló que las inversiones se han frenado por falta de financiamiento a una tasa que sea razonable para el productor, y la rentabilidad acotada hace que “el productor está pensando más en qué hacer de cara a la próxima siembra que en invertir en un fierro nuevo”.

En los últimos cinco años, el empleo directo del sector pasó de 27.000 a 40.000 personas, a las que hay que sumarle 100.000 por agregado de valor. La situación actual plantea un problema para mantener los planteles de trabajadores.

El presidente de CAFMA añadió que “en términos económicos, estamos aguantando porque la gente es el mayor activo que tienen las empresas. Nos cuesta mucho formarlos, prepararlos, capacitarlos, por eso no queremos perderlos. Además, hay una cuestión social, porque son nuestros vecinos, no viven en otro barrio o ciudad. En términos generales, estamos con una capacidad ociosa que está entre 30 y 50%, porque las empresas se dimensionaron para un volumen de ventas mucho mayor”. El dirigente señaló que algunas empresas han despedido a una parte de su personal.

La competencia china

El mercado de maquinaria agrícola argentino históricamente estuvo conformado por marcas de origen nacional y multinacionales con productos importados y algunos fabricados en Argentina. Como sucede en otros rubros industriales, aumentó la presencia de marcas chinas, sobre todo con tractores, que se venden a precios entre 20% y 40% más baratos que los locales de las mismas características.

“Nosotros no tenemos problemas para competir, pero no podemos contra un Estado como el chino que le pone un subsidio de 30 o un 40 por ciento en el valor del producto”, según Zubeldía.

En ese sentido, agregó que con el precio más barato "a veces vemos la foto y no la película completa, porque además del servicio posventa que damos, nuestras máquinas se desarrollan y se modifican en conjunto con los productores y contratistas".

LM/MSS