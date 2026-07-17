Argentina vs España: quiénes son los 11 titulares del intercambio comercial entre los dos países

El próximo enfrentamiento de las selecciones de fútbol de Argentina y España en la final del Mundial 2026 sirve como excusa para conocer cuáles son los aspectos más destacados de las economías de las dos naciones.

En primera instancia, muestran una paridad demográfica que contrasta con su geografía: mientras que el territorio español representa un 13% de la superficie argentina", ambos países poseen un tamaño poblacional muy similar, registrando 45,7 millones de habitantes en Argentina frente a los 47,9 millones en España.

Un informe de la Licenciatura en Economía de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) advierte que "la simetría, sin embargo, se rompe en lo económico". Con un volumen de habitantes prácticamente idéntico, la nación europea "genera casi el triple de producción que Argentina: su PBI supera los 1,72 billones de dólares, frente a los 633 mil millones argentinos".

Esta marcada brecha estructural se derrama de forma directa en el poder adquisitivo de los ciudadanos, dado que "el PBI per cápita español más que duplica al argentino", una distancia que se traduce de igual modo en indicadores de bienestar social como la esperanza de vida al nacer, la cual alcanza los 84 años en España, posicionándola "en el top 5 entre los países mundialistas".

Acuerdo Mercosur-UE: por qué España busca convertirse en la puerta de entrada de las exportaciones argentinas

El reporte de la UNSAM también destaca las divergencias en materia de integración global y política monetaria: mientras España se ubica en el puesto 18 del ranking de capacidad económica mundialista y resalta como uno de los "principales impulsores" del acuerdo Mercosur-UE frente a la resistencia de Francia en el bloque europeo.

El "once titular" del comercio bilateral

Frente a la disparidad macroeconómica, el vínculo estrictamente comercial e histórico devuelve una dinámica de mutua necesidad y saldos marcadamente favorables para Buenos Aires. De acuerdo con un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), España no solo es un actor destacado entre los socios europeos, sino que "emerge como un destino relevante para las exportaciones argentinas, en particular para productos agroindustriales".

La solidez de este lazo se verifica en que, desde el año 2002 en adelante, "nuestro país registró un saldo comercial positivo con España en todos los años", tocando su techo histórico en 2008 con un superávit de US$ 1.712 millones. Al cierre del último ejercicio de 2025, el intercambio total se ubicó en los US$ 2.393 millones. Con despachos nacionales por US$ 1.226 millones e importaciones desde la península por US$ 1.167 millones, la balanza comercial extendió su hegemonía local anotando un saldo a favor para la Argentina de US$ 58,5 millones.

Para graficar la fisonomía del comercio, la BCR traza una analogía futbolística y delinea la "formación con los once titulares" de los bienes con mayor peso relativo en el año 2025. El equipo exportador argentino cuenta con un sesgo netamente agroindustrial y marítimo, donde se destacan harina y pellets de soja (US$ 295 millones), camarones, langostinos y decápodos congelados (US$ 257 millones), que concentran "cerca del 45% de las exportaciones hacia España".

Les siguen filetes de merluza congelados, aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves, arroz descascarillado, calamares y potas congelados, maní sin cáscara, carne bovina y porotos blancos secos.

Como contrapartida, los "once titulares" de las importaciones que ingresan desde España denotan una matriz "más diversificada y con presencia de bienes industriales". El podio de compras estuvo encabezado por gasolinas (excluidas las de aviación) con US$ 81 millones, seguidas por partes y accesorios de carrocerías y vehículos automóviles (US$ 50,1 millones), y el rubro editorial de libros, folletos e impresos similares (US$ 44,8 millones). El flujo se complementa con brea, fertilizantes nitrogenados y fosforados, manufacturas de corcho, perfumes, rieles ferroviarios y barcos de pesca.

"Los once titulares de cada país dejan en evidencia una relación complementaria, donde Argentina se posiciona principalmente como proveedora de alimentos, productos pesqueros y bienes agroindustriales, mientras que España abastece al mercado argentino con combustibles, manufacturas y bienes de elaboración industrial", sintetiza el informe de la bolsa rosarina.

Inversión extranjera: España como socio de largo plazo

Más allá de las aduanas, la radiografía corporativa y financiera expone el peso histórico del capital ibérico en el entramado productivo local. Del stock global de inversión extranjera directa (IED) asentado en Argentina al término de 2025 —que totalizó US$ 181.037 millones—, España inyectó US$ 25.715 millones. Dicha cifra representa el 14% del total de financiamiento externo y sitúa a la nación europea "como el segundo principal origen de la IED, detrás de Estados Unidos".

Si bien la preeminencia de las firmas madrileñas supo ser más profunda en los albores del siglo —en 2004 consagraba el liderazgo absoluto reteniendo el 29% del stock total de inversiones—, el ingreso de nuevos jugadores globales diluyó su porcentaje relativo, aunque sin relegar su carácter central. "Tras tocar un mínimo en 2016, el stock se recuperó y alcanzó un máximo de US$ 27.508 millones en 2024, situación que lo posiciona como uno de los principales socios de largo plazo de la economía argentina", detalla el relevamiento sectorial de la BCR.

Al desglosar las ramas de actividad donde el empresariado español comanda las posiciones de capitalización en 2025, se destaca con nitidez la inserción en el entramado fabril y de servicios. Los principales destinos son Industria manufacturera (US$ 9.284 millones), sociedades captadoras de depósitos - bancos (US$ 4.700 millones, otros intermediarios financieros (US$ 1.812 millones), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (US$ 1.587 millones) y servicios inmobiliarios (US$ 581 millones).

La BCR concluye que "mientras Argentina y España se preparan para definir la Copa del Mundo dentro de la cancha, fuera de ella mantienen un vínculo construido durante siglos y sostenido por el movimiento de personas, bienes y capitales. El domingo serán rivales por noventa minutos; más allá del resultado, seguirán siendo socios unidos por una extensa historia compartida".