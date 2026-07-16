Acuerdo Mercosur-UE: por qué España busca convertirse en la puerta de entrada de las exportaciones argentinas

Para Marcelo Scaglione, la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre una oportunidad de largo plazo para la economía argentina. En ese marco, destacó el papel de España y, particularmente, de Cataluña como socios estratégicos para facilitar el acceso de los productos nacionales al mercado europeo.

"España como país y Cataluña como región son palancas y son herramientas estratégicas", afirmó. Según explicó, el acuerdo permitirá proyectar exportaciones de bienes, servicios y conocimiento hacia un mercado de casi 800 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Sin embargo, advirtió: "Hay que entrenarse también para entrar al mercado europeo, que es extremadamente exigente".

España busca convertirse en la puerta de entrada del Mercosur a Europa

El especialista sostuvo que España busca consolidarse como el principal puente entre el Mercosur y la Unión Europea gracias a los vínculos históricos, el idioma y su infraestructura logística. En ese sentido, destacó especialmente el rol del puerto de Barcelona.

"Hay que tener en cuenta que España busca posicionarse como la puerta de entrada de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay hacia Europa", explicó. Además, indicó que el puerto de Barcelona ofrece una ventaja competitiva por su capacidad para distribuir productos hacia distintos mercados del Mediterráneo y del resto del continente.

Scaglione también remarcó que la apertura comercial exigirá un cambio de estrategia por parte de las empresas argentinas. "Argentina tiene, antes del acuerdo Unión Europea-Mercosur, acuerdos de intercambio comercial con apenas el 10% del PBI global, mientras que Chile los tiene con el 90%", comparó.

Los sectores con mayor potencial para exportar

El analista identificó cinco motores para impulsar las exportaciones argentinas: alimentos, energía, minería, economía del conocimiento y capital intelectual. Además, resaltó las posibilidades de cooperación tecnológica con Cataluña.

"Hay muchos hubs de economía del conocimiento instalados en Cataluña, que podrían complementarse con los hubs argentinos", señaló al destacar el desarrollo tecnológico de esa región.

El cambio político en Cataluña y las oportunidades para Argentina

Respecto de la situación política catalana, Scaglione consideró que el escenario cambió en los últimos años y que hoy predomina una mayor cooperación institucional. "Ese conflicto está en el pasado", aseguró al referirse a las tensiones independentistas.

Finalmente, explicó que las autonomías españolas cuentan con capacidad para desarrollar vínculos económicos propios con provincias y empresas argentinas, y sostuvo que esa complementariedad también puede extenderse al turismo, la gastronomía, la innovación y la industria del deporte.