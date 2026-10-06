A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 6 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este martes 6 de octubre a un valor en el mercado de $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 6 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 6 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.490,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron 20,6% en septiembre y se frenó la recuperación

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 6 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.532,50 para la compra y $1.537,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 6 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 6 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 6 de octubre a $1.606,10 para la compra y $1.610,80 para la venta.

Luis Bolomo explicó en RDEco por qué las petroleras pueden liquidar el 20% de sus ventas en el exterior

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 6 de octubre a $2.002 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 6 de octubre en $1.598,62 para la compra y $1.601,51 para la venta.

RDEco: por qué los proveedores locales compiten en desventaja con el RIGI

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 615 puntos básicos este martes 6 de octubre.