La Inteligencia artificial reemplazaría a los estudios de mercado

Las personas sintéticas anticipan cómo va a reaccionar un consumidor antes de que una marca invierta un peso. No vienen a jubilar a la investigación tradicional, pero sí a cambiar el orden en que las empresas toman decisiones.

Toda empresa que lanza algo hace una apuesta. Una campaña, un precio nuevo, un cambio de envase o un producto que todavía no existe salen al mercado con una hipótesis sobre lo que el cliente quiere escuchar. A veces se acierta. Muchas otras, el error aparece cuando ya se invirtió en producción, pauta y distribución.

Para reducir ese riesgo existen los estudios de mercado: encuestas, focus groups, pruebas de concepto. Son herramientas valiosas, pero tienen dos límites que cualquier gerente de marketing conoce bien: llevan tiempo y cuestan dinero. Un focus group puede demorar tres semanas entre el reclutamiento y el informe final. Para una gran compañía es un costo razonable.

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Para una PyME, muchas veces directamente no es una opción, y las decisiones se terminan tomando por intuición.

La inteligencia artificial empieza a abrir una alternativa que hace pocos años sonaba a ciencia ficción: conversar con el consumidor antes de salir a hablarle.

Las personas sintéticas son perfiles simulados construidos con datos reales de segmentación: edad, zona de residencia, nivel socioeconómico, hábitos de consumo, preocupaciones. A diferencia de un dato estadístico, no devuelven un porcentaje. Reaccionan. Frente a una publicidad o una propuesta de precio, responden en primera persona, con argumentos, dudas y objeciones.

Lo más interesante no es la velocidad, aunque la diferencia sea enorme. Es la profundidad. Una encuesta puede decir que una parte importante de un segmento no compraría un producto. Un arquetipo puede explicar por qué: desconfianza en la marca, miedo a no llegar a fin de mes, la sensación de que ese mensaje le habla a otro. Las decisiones de consumo no son frías, y cualquier herramienta que pretenda anticiparlas tiene que captar esa dimensión emocional.

No es casual que esta tecnología haya aparecido primero en la política. Una campaña es el entorno más exigente para cualquier herramienta de investigación: la agenda cambia en horas, los mensajes se desgastan en días y un error de comunicación se paga en votos. Ahí, la distancia entre el tiempo de la investigación tradicional y el tiempo de la decisión se volvió imposible de ignorar.

Pero el problema no es exclusivo de la política. Cualquier empresa que comunica en un entorno saturado de estímulos enfrenta la misma tensión: necesita entender a su audiencia antes de hablarle y casi nunca tiene el tiempo o el presupuesto para hacerlo bien.

Por eso es previsible que estas herramientas crucen del mundo electoral al corporativo, como ya pasó con otras técnicas que la política adoptó primero, desde la segmentación de audiencias hasta el análisis de la conversación en redes.

Lo más relevante de las personas sintéticas no es técnico, es cultural. Durante décadas, la investigación de mercado fue un lujo de las grandes compañías, un evento puntual que se encargaba antes de un lanzamiento importante. Si el costo y el tiempo de escuchar al consumidor bajan drásticamente, escuchar puede dejar de ser un evento y convertirse en un hábito.

Eso cambia la lógica de las decisiones. En lugar de apostar a una sola idea y validarla al final, se vuelve posible probar muchas versiones en etapas tempranas, descartar rápido y llegar al mercado con menos intuición y más evidencia. Para las PyMEs, que históricamente decidieron por olfato, la transformación va más allá de la tecnología: es la posibilidad de competir con información.

Sería un error presentar esta tecnología como una solución mágica. Las personas sintéticas no reemplazan al consumidor real ni vuelven obsoleta la investigación tradicional. Tienen límites, y reconocerlos es parte de usarlas bien.

El primero es la calidad de los datos: un arquetipo es tan bueno como la información con la que se construye. El segundo es el riesgo de complacencia, porque un sistema de IA puede tender a dar respuestas coherentes pero poco desafiantes. Los desarrollos más serios empiezan a incorporar mecanismos de control, como que una segunda inteligencia artificial, de otro proveedor, evalúe a ciegas cada respuesta. Pero ningún mecanismo técnico reemplaza el criterio de quien interpreta los resultados.

Mi convicción es que estas herramientas van a funcionar como un primer filtro. Permitirán descartar rápido lo que no funciona, afinar lo que tiene potencial y llegar a los estudios tradicionales con mejores preguntas. La investigación de mercado no desaparece: cambia de lugar en el proceso.

En los próximos años, testear un mensaje antes de lanzarlo va a ser tan habitual como revisar una planilla antes de aprobar un presupuesto. Las empresas que incorporen temprano estas herramientas van a tener una ventaja clara: decidir con más información y en menos tiempo.

La pregunta, entonces, no es si la inteligencia artificial va a reemplazar a los estudios de mercado. Es cuánto tiempo más las empresas van a seguir lanzando productos sin haber escuchado antes a su cliente.

*Licenciado en Relaciones Internacionales, posgrado en Sociología y Ciencia Política; co-creador de ArquetipIA, el primer desarrollo de arquetipos en Argentina