El Vaticano anuncia la publicación de “El Diario personal del Papa Francisco”, un libro del cardenal Fernández

La vida de Jorge Mario Bergoglio volverá a las librerías con una mirada inédita sobre el hombre detrás del papa Francisco. El Vaticano anunció la publicación de “El Diario personal del papa Francisco”, un libro que reunirá y comentará anotaciones que el pontífice argentino escribió durante más de tres décadas, desde antes de llegar al Vaticano hasta los últimos años de su pontificado.

La obra será publicada el 24 de noviembre de 2026 y tendrá una distribución simultánea en 94 países y cinco idiomas. Los escritos abarcan un período particularmente amplio: comienzan el 20 de diciembre de 1992 y llegan hasta el 18 de agosto de 2024, ocho meses antes de su muerte. Es decir, atraviesan distintas etapas de la vida de Bergoglio.

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Entre esas etapas aparecen sus años como obispo auxiliar de Buenos Aires, su posterior conducción de la arquidiócesis porteña, su designación como cardenal en 2001 y buena parte de los años en los que estuvo al frente de la Iglesia Católica, desde su elección como Papa en marzo del 2013.

La publicación permitirá, de esta manera, acercarse a un período de la vida de Francisco que excede ampliamente sus 12 años como pontífice. Las anotaciones llegan hasta agosto de 2024, meses antes de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025. Por el momento, el Vaticano no difundió el contenido completo de los escritos ni adelantó qué reflexiones concretas aparecerán en el volumen.

El libro estará a cargo del cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco. Fernández será quien presente y comente las anotaciones de Bergoglio, aportando el contexto necesario para acompañar los textos personales del ex pontífice.

De Buenos Aires al Vaticano: más de 30 años de pensamientos personales

El punto de partida del diario se ubica unos meses después de que Bergoglio fuera consagrado obispo auxiliar de Buenos Aires. Desde allí, las anotaciones recorren su crecimiento dentro de la Iglesia argentina hasta convertirse en arzobispo de Buenos Aires y posteriormente, en uno de los principales referentes de la Iglesia católica a nivel mundial.

El diario atraviesa los primeros años de su pontificado y llega hasta 2024. La última fecha incluida es el 18 de agosto de ese año, cuando Francisco todavía ocupaba el trono de Pedro. El material, por lo tanto, permitirá recorrer desde una perspectiva personal momentos que marcaron tanto su trayectoria religiosa como su relación con la Iglesia y con la sociedad.

La edición tendrá alcance mundial. La Librería Editrice Vaticana publicará la versión italiana, mientras que Penguin Random House estará a cargo de las ediciones en español, inglés y portugués. La edición francesa será publicada por Editions Albin Michel. El libro será presentado a los editores internacionales durante la Feria del Libro de Fráncfort, que se realizará del 7 al 11 de octubre.

Víctor Manuel "Tucho" Fernández

Tucho Fernández, el encargado de abrir las páginas de Bergoglio

La participación de Fernández es uno de los aspectos centrales del proyecto. El cardenal fue una figura cercana a Francisco y llegó a ocupar uno de los cargos más importantes de la Curia romana luego de que el propio pontífice los nombrara prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en 2023. Ese mismo año fue nombrado cardenal.

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En esta oportunidad, su tarea será presentar y comentar las anotaciones de Bergoglio. La elección no resulta menor: Fernández conoció al pontífice argentino durante sus años en la Iglesia local y posteriormente trabajó junto a él en Roma. Su participación permitirá contextualizar los escritos y ofrecer una lectura sobre las distintas etapas de la vida de Francisco.

Desde la Santa Sede destacaron precisamente el valor de estas páginas para conocer una dimensión menos pública del pontífice. Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, señaló que el libro permitirá acercarse todavía más a la “interioridad” de Francisco.

Por ahora, el contenido exacto de las anotaciones se mantiene bajo reserva. Lo que sí se conoce es el período que abarcan y la fecha en que finalmente llegarán al público: el 24 de noviembre de 2026. Así, más de un año después de la muerte de Francisco, sus propias palabras volverán a poner en primer plano la historia de Jorge Mario Bergoglio.

SC/ML