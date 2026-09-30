Un cuadro de Van Gogh de US$ 180 millones, al tope de las 12 obras maestras que subasta la familia Blaquier

Un cuadro de Van Gogh –Castaños en flor– y otro de Cézanne –Arlequin– se ofrecen como las joyas principales de las doce obras de la Colección Blaquier Arrieta que Sotheby’s subastará el próximo 18 de noviembre en Londres. La casa de remates estima que, en conjunto, las obras podrían superar los 450 millones de dólares.

Arlequin, de Cézanne, es la segunda obra más cara de la Colección Blaquier Arrieta: US$ 120 millones de precio base.

Para dar una idea de la magnitud de la subasta de la Colección Blaquier Arrieta, alcanza con citar que en junio último, también en Sotheby’s, el polémico empresario Joe Lewis remató treinta y nueve obras, y recaudó 405 millones de dólares. Los lotes incluyeron, entre otros, siete cuadros de Picasso, dos Modigliani, además de Klimt, Van Gogh, Degas.

En canot (Jeune fille à la barque), de Renoir, sale a remate con precio base de US$ 25 a 35 millones.

En Londres, en 1970 y en la galería Lefevre –según informó Sotheby’s–, Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta compraron siete de los cuadros entre los que se encuentran las obras de Renoir, Camille Pissarro, Degas, Gauguin, y el Arlequin –de Paul Cézanne–, que saldrá a remate como el segundo ítem más caro: 120 millones de dólares.

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La Place du Théâtre-Français et l’avenue de l’Opera, soleil d'après-midi en hiver, de Camille Pissarro, entre US$ 30 y 40 millones.

“Desde hace décadas, la Colección Blaquier-Arrieta está rodeada de un aura de leyenda, comentada en voz baja y mantenida fuera de la vista del público, adquiriendo un estatus casi mítico en el mundo del arte”, explica en el catálogo Sotheby’s, Philip Hook, autor de El último trofeo: cómo los impresionistas conquistaron el mundo. “(Esta colección) es una de las últimas grandes colecciones privadas de arte impresionista y posimpresionista; se formó cuando aún era posible acceder a obras importantes de los grandes maestros. Su reaparición marca un momento histórico para el mercado”.

Avant la course, de Edgar Degas, entre US$ 20 y 30 millones.

Muchas –o la mayoría– de las doce obras maestras hace más de cinco décadas que no se exhibieron en público. Y antes de que los cinco hijos Blaquier-Arrieta las enviaran a Luxemburgo en 2019, algunos de los cuadros decoraban el piso que ocupa Nelly Arrieta en el edificio familiar de la calle Arenales. Sotheby’s destaca en el comunicado que ella “desempeñó un papel decisivo en la formación de la colección”.

Fleurs dans une coupe, de Paul Gauguin, entre US$ 10 y 15 millones.

“Hubo una época en la que se podía entrar en una gran galería de Londres o de Nueva York y, con los años formar una colección verdaderamente digna de un museo. Hoy eso es sencillamente imposible, sea cual fuere el costo. Lo que más me llama la atención es que la colección Blaquier-Arrieta no parece una colección privada; parece un Musée d’Orsay en miniatura que abre sus puertas por primera vez”, explicó Simon Shaw, asesor principal de arte impresionista y moderno de Sotheby’s.

Le Jardin des Tuileries, de Claude Monet, entre US$ 15 y 20 millones.

Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor) es un óleo sobre lienzo que Van Gogh pintó en mayo de 1890 en el pueblito francés donde murió –ese mismo año– Auvers-sur-Oise. Los Blaquier compraron este cuadro en 1975 –a la galería neoyorquina Wildenstein– y nunca se exhibió en público hasta esta subasta. Sotheby’s explicó que de los cuadros que Van Gogh pintó en Auvers-sur-Oise, “solamente ocho paisajes permanecen en manos privadas; entre ellos, el de la Colección Blaquier Arrieta es uno de los de mayor tamaño y más alta calidad”.

Femme assise de profil vers la gauche, de Touluse-Lautrec; no se publicó precio base.

Como se menciona al comienzo del artículo, Arlequin de Paul Cézanne saldrá a remate con un precio base de 120 millones de dólares. “Esta es una de las dos únicas obras de la legendaria serie tardía de quince composiciones con figuras que no pertenecen a un museo”, informa Sotheby’s. “Las cuatro pinturas fundamentales de Cézanne dedicadas al arlequín fueron las primeras para las que posó su hijo Paul”, agrega.

Bateaux au port de Collioure, de André Derain, entre US$ 8 y 15 millones.

Julian Dawes, vicepresidente y director de arte impresionista y moderno para América Latina, dijo de estos cuadros de Van Gogh y Cézanne: “Son dos de las mejores obras que estos artistas hayan creado. Las pintaron con pocos años de diferencia y llevan medio siglo sin exhibirse. Para una generación que solo las ha conocido a través de las páginas de catálogos, estas obras han adquirido un carácter casi mítico. Ofrecer cualquiera de las dos sería un gran logro profesional; poder ofrecerlas juntas, en una misma venta, es verdaderamente extraordinario”.

La Seine à Port-Marly, de Sisley, otra de las doce obras maestras que se subasta de la Colección Blaquier Arrieta.

En el comunicado inicial de la subasta de la Colección Blaquier Arrieta se detallan los precios base de algunas de las diez obras restantes. Por ejemplo, La Place du Théâtre-Français et l’avenue de l’Opera, soleil d'après-midi en hiver (La plaza del Théâtre-Français y la Avenida de la Opera, sol de una tarde de invierno), de Camille Pissarro, entre 30 y 40 millones dólares; En Canot (Jeune fille à la barque) [En bote (Una Joven en barca)], de Pierre-Auguste Renoir, tiene una estimación de 25 a 35 millones de dólares; el pastel Avant la course (Antes de la carrera), de Edgar Degas, entre 20 y 30 millones de dólares.

Nature morte à la couche bleue, de Maurice de Vlaminck, es parte del lote de doce obras maestras de la Colección Blaquier Arrieta.

Por debajo de los treinta millones de dólares se ubican Le Jardin des Tuileries (El jardín de las Tullerías), de Claude Monet, entre 15 y 20 millones de dólares; Fleurs dans une coupe (Flores en un cuenco), de Paul Gauguin, entre 10 y 15 millones de dólares; Bateaux au port de Collioure (Barcos en el puerto de Collioure), de André Derain, entre 8 y 12 millones de dólares.

Maison de Piette à Montfoucault, es la segunda obra de Camille Pissarro que se subasta de la Colección Blaquier Arrieta.

Los cuatro cuadros restantes de la Colección Blaquier Arrieta que se subastarán en Sotheby’s son La Seine à Port-Marly (El Sena en Port-Marly), de Alfred Sisley; Maison de Piette à Montfoucault, de Camille Pissarro; Nature morte à la couche bleue (Naturaleza muerta con cama azul), de Maurice de Vlaminck; y Femme assise de profil vers la gauche (Mujer sentada de perfil mirando hacia la izquierda), de Toulouse-Lautrec.