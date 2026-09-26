Stephen King elogió a Mariana Enriquez y Pablo Larraín

El escritor Stephen King, autor de It y otras joyas del terror, tiene la costumbre de oficiar de curador de las expresiones audiovisuales contemporáneas en la red X. No es raro que, cada tanto, lance un tuit opinando de lo último que ley. Una forma de promocionar el propio género y bendecir alguna obra que pasa de estar fuera del radar a, por lo menos durante unos días, estar en el centro del panorama cultural.

Esta vez le tocó a Mis muertos tristes, película de Pablo Larraín basada en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez, y con elenco también nacional: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, y Carolina Álvarez. Además, Mis muertos tristes se estrenó hace unos días en el Festival de San Sebastián donde compite en la categoría máxima.

Qué tuiteó King. “¡Qué idea genial! ¿Y si alguien que podía escuchar (y a veces ver) a los muertos cayera en el centro de distribución de agua potable de una ciudad y se desintegrara? ¿Y después de beber el agua, TODOS pudieran hacer lo mismo (ver fantasmas)? MY SAD DEAD (Mis muertos tristes). La dirigió mi viejo amigo Pablo Larraín”, escribió Stephen King en su cuenta de X. La conexión entre King y Larraín viene de 2021, año en que el director chileno dirigió La historia de Lisey, miniserie que adaptó la novela homónima del escritor. Esa alianza creativa selló un vínculo que ahora decanta en la promoción de esta nueva incursión cinematográfica de Larraín, esta vez con material argentino.

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Idea celebrada. El argumento de Mis muertos tristes, según se detalló en el Festival de San Sebastián, ubica a “Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas”.

Guiño a Argentina. No es la primera vez que el radar de Stephen King se cruza con el talento argentino en un set de filmación. En 2019, durante un cameo en It: Capítulo 2, el escritor interpretó al dueño de una casa de antigüedades en Derry, que atendía al personaje de Bill (James McAvoy) cuando éste entra a comprar su vieja bicicleta. En esa escena, King aparece tomando en un mate de Independiente. La humorada fue obra del director de la película, el argentino Andy Muschietti, fanático del club, que le explicó a King de qué se trataba la infusión y lo convenció de manipular el mate frente a la cámara como un guiño para el público argentino.