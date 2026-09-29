De qué se trata la ley que impulsa la Iglesia para financiar obras en barrios populares

Ante la parálisis de los fondos estatales para obras clave en asentamientos, Cáritas Argentina y un abanico de bloques legislativos impulsan incluir la financiación de la integración socio-urbana en el presupuesto nacional. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Monseñor Gustavo Carrara defiende la iniciativa, desestima las excusas del Gobierno para el recorte y analiza la creciente preocupación social por el empleo.

Monseñor Gustavo Carrara es eclesiástico católico, actualmente se desempeña como arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, designado por el Papa Francisco a fines desde 2024. Es reconocido históricamente como el primer obispo villero de Argentina debido a su extenso trabajo pastoral en barrios populares. Además, es el presidente de Cáritas Argentina, liderando la organización de ayuda humanitaria de la Iglesia en iniciativas como la colecta anual.

Monseñor, muy buenos días, un gusto escucharlo nuevamente. Lo estamos llamando por un tema muy importante que es la Ley de Integración Socio-Urbana, que fue sancionada por unanimidad en el 2018 con un consenso histórico en aquel momento para llevar agua, luz, cloacas y apertura a las calles de más de 5.000 barrios populares. Ante el freno casi total de los desembolsos del Fondo de Integración Socio-Urbana quedó paralizada, y me gustaría su opinión, que sé que es un tema que lo toca muy de cerca.

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Bueno, Jorge, gracias por el llamado. Sí, mañana en Cáritas Argentina vamos a hacer la presentación de un proyecto de ley que presentan diputados de 12 bloques diferentes con un gran consenso; un proyecto de ley para que entre en el presupuesto nacional la financiación de las obras de integración socio-urbana en barrios populares. En principio sería no crear ningún impuesto nuevo, sino que entre dentro del presupuesto nacional. Ahora lo que se está pidiendo, la verdad, a mi juicio personal es algo mínimo, por así decirlo, que va a ir creciendo de a poquito en el lapso de 10 años. Pero le digo por qué pienso que es mínimo: porque es 0,0375 del presupuesto nacional. Entonces, ni siquiera se está pidiendo el 1%. Y este proyecto de ley busca financiar obras que lleven una calidad de vida mejor a por lo menos más de 5.000.000 de personas, 1.200.000 niños que viven en esos barrios populares. Entonces, bueno, esperemos que este proyecto de ley, este proyecto que se va a presentar y que va a ingresar, realmente sea aprobado por una mayoría muy grande. ¿Por qué? Porque ya hay un consenso de las leyes anteriores en esta línea, ¿no? De que hay que abordar de este modo una pobreza que no se mide ahí solo por ingresos, sino que es multidimensional. Porque no es solo el ingreso económico sino, bueno, que no hay agua potable, que no hay electricidad segura, que no hay cloacas, que por ahí, o sea, no hay una calle más o menos buena para que los chicos puedan ir a la escuela y no chapotear barro durante cuadras y cuadras hasta que llegan a la escuela. Bueno, algún centro de salud más cercano. Bueno. Dignidad humana básica, estamos hablando, ¿no?

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Monseñor, de diversos sectores comunitarios, legislativos, también se impulsa una declaración de emergencia socio-urbana, sanitaria, ambiental en los barrios vulnerables para garantizar fondos mínimos. Usted, además, con su propia experiencia personal —disculpe que lo llamemos así, el primer obispo villero—, ¿qué riesgos concretos ve en términos de brotes sanitarios, falta de agua, desatención de condiciones mínimas que se pueden tener en los barrios vulnerables? ¿Qué necesitan esos barrios?

Y sí, sobre todo tantos niños y adolescentes que están allí, ¿no? Entonces, a ver, hay zonas donde no hay suficientes escuelas, donde faltan vacantes escolares, y los chicos por ahí tienen que hacer muchas cuadras y caminando por el barro, como un día como hoy, por ejemplo, que ha llovido, para ir a la escuela. Después, bueno, los basurales que se generan porque no entran a veces los camiones de la basura en esos lugares porque no hay una buena calle. Bueno, ni qué decir de una ambulancia. Bueno, estamos hablando de servicios elementales que hacen a la dignidad de las personas, que son tan dignas como usted, como yo, como cualquier oyente de su programa.

Monseñor, el Poder Ejecutivo justificó la readecuación y el recorte de fondos para el FISU en supuestas irregularidades, falta de transparencia, discrecionalidad. ¿Se trata de críticas completamente infundadas? ¿Es una excusa?

A ver, yo le diría: si hubiera algo que corregir, se corrige, pero no se deja sin obras a la gente. Pero así y todo, la verdad que en su momento había un funcionario del gobierno, el Gobierno Nacional, que fue muy honesto intelectualmente, que fue el señor Sebastián Pareja, que él dijo que, bueno, no había encontrado irregularidades. Porque además eran obras que estaban auditadas, en muchos casos, por universidades y también estaban auditadas a veces por organismos internacionales. Entonces, ese argumento no resiste análisis en ese sentido. Si hubiera habido alguna obra no bien hecha, en el sentido de que hubieran encontrado en algo corrupción, bueno, se corrige eso, pero no se paraliza que la gente pueda tener agua potable, electricidad segura, cloacas y todo lo que venimos hablando. Bueno, el fondo que ahora se quiere, se va a dar una parte mínima del... del presupuesto nacional para esto, ¿no? Yo pondría un poco más, pero bueno, respeto lo que... el trabajo que han hecho los legisladores para ponerse de acuerdo. Lo habrán estudiado bien, lo han estudiado bien, digamos, en ese sentido, pero obras en este sentido abordan la pobreza de modo multidimensional.

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Monseñor, usted también es presidente de Cáritas, además de arzobispo de La Plata. Conduce una de las redes asistenciales más amplias del país. En los últimos meses hay datos económicos muy negativos: caída de empleo formal, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. Cuéntenos qué es lo que ese termómetro que usted tiene con Cáritas, qué es lo que está reflejando.

Bueno, el tema del trabajo es un tema que preocupa. Porque el miedo a perder el trabajo, el que el sueldo, con el trabajo que tengo no me alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, eso está en la preocupación de las clases humildes, pero también lo percibimos en las clases medias. Ahora, volviendo a este proyecto de ley, las obras de integración socio-urbana, ¿qué es lo que posibilitaban, no? ¿Cómo se venían desarrollando? Bueno, se contrataban empresas, pero también las empresas tenían que contratar un porcentaje de vecinos o vecinas de esos barrios populares que muchas veces son obreros también de la construcción, que saben, digamos. Tienen oficio, y en algunos casos también se capacitaba para ese oficio. Y eso generaba trabajo genuino para vecinos de los barrios, y por consiguiente también dinamizaba la economía de esos barrios. Eso también es integración. El trabajo es profundamente integrador. Juan Pablo II lo decía en Laborem Exercens, que es probable que el trabajo sea el eje de la cuestión social, el eje que tracciona hacia una vida con mayor dignidad. Detrás de un chico, de una chica que está en la calle, muchas veces, bueno, se ve que hay una familia que no tiene trabajo. Eso es algo que se percibe con fuerza en Cáritas, como una preocupación.

Monseñor Gustavo Oscar Carrara, muchísimas gracias. Seguimos con usted siempre y estamos a disposición cada vez que lo necesite. Muy gentil.

Bueno, muchas gracias, Jorge, y saludos a la audiencia.

MEG