Un economista aseveró que, “la desocupación aumentó más de un 50%” durante la gestión de Javier Milei

El economista y filósofo, Horacio Fazio, en diálogo con Canal E, analizó el aumento del desempleo, la informalidad laboral, el dólar, la inflación, el riesgo país, las inversiones y el endeudamiento familiar.

El último dato de desocupación del segundo trimestre de 2026, que alcanzó el 7,9%, fue uno de los ejes. Horacio Fazio comparó ese registro con el nivel de fines de 2023 y advirtió sobre su evolución. “Es preocupante porque esta administración encontró un nivel de desocupación a fines del 2023 del 5,3%, lo que significa que la desocupación aumentó más de un 50%”, sostuvo.

Datos alternativos en la desocupación

Asimismo, explicó que existe un nivel de desempleo considerado friccional, asociado a personas que cambian de trabajo o permanecen desocupadas durante períodos breves: “Esa desocupación, que podríamos llamar normal, entre comillas, es del 2 al 3%”.

Para Fazio, el problema excede la cuestión económica: “El trabajo es la forma de conectarnos con la sociedad”. Y agregó: “Sin el trabajo es como que uno está fuera de la sociedad, no solo como vulgarmente se dice fuera del mercado, fuera de la sociedad, sin vínculos sociales, con lo que significa a nivel personal, familiar, etcétera”.

Respecto del tipo de cambio, consideró que el Gobierno utiliza al dólar como ancla para contener la inflación. “Esto tiene límites a corto y mediano plazo”, afirmó.

Según su análisis, “cuando uno toma el dólar, el valor del dólar como ancla del alza de los precios, tiene un éxito relativo, pero la cuenta tarde o temprano se paga”.

El dólar como ancla de la inflación: una medida a corto plazo

El economista también advirtió sobre el efecto de la inflación medida en moneda estadounidense: “Es decir, no es que dejamos de tener inflación” y “tiene pocas, digamos, tiene un beneficio muy pasajero”.

A su vez, cuestionó las proyecciones oficiales de crecimiento: “Bueno, nunca se han cumplido las proyecciones del PBI en los últimos años y en diferentes gobiernos”.