Qué son los agentes de inteligencia artificial y quién responde por sus acciones

El abogado corporativo y especialista en inteligencia artificial, Ignacio Adrián Lerer, evaluó en Canal E el avance de los agentes de IA, su impacto en las empresas y los desafíos legales que plantea delegarles decisiones y acciones.

Al referirse al desarrollo de la inteligencia artificial, Ignacio Adrián Lerer destacó la importancia de fomentar las inversiones, aunque marcó un límite: “Esa oportunidad de invertir no quiere decir darle impunidad”. En ese sentido, sostuvo que debe diferenciarse el incentivo a la actividad de la responsabilidad por las acciones realizadas mediante estas tecnologías.

En el uso de los agentes de IA no se exime de responsabilidad por sus acciones

“Creo que hay que diferenciar el fomento de la actividad con la responsabilidad que tiene quien ejerce la actividad. Eso no quiere decir que haya impunidad”, afirmó.

Lerer explicó que el concepto de agente implica una diferencia sustancial respecto del uso tradicional de herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini. “El agente es el que actúa en nombre de otro, entonces aquí lo que se tiene que establecer es la responsabilidad del que los pone en circulación sobre lo que hacen esos agentes”, señaló.

Y marcó la diferencia entre consultar una herramienta y permitirle actuar de manera autónoma: “Una cosa es hacerle preguntas y otra cosa es dejarlos que ellos actúen en el mundo real, virtual. Por ejemplo, que compren cosas, que actúen, que acepten o que publiquen o que hagan montones de cosas”.

Cuál podría ser una de las consecuencias

Para el especialista, esa autonomía genera una consecuencia central. “Eso implica que el que los libera tiene responsabilidad y eso es lo que dijo el Presidente”, expresó.

Asimismo, comparó a estos sistemas con un apoderado que actúa en nombre de otra persona: “Cuando alguien es un apoderado de otro, actúa en nombre y por cuenta y orden de otro. Y el mandante, es decir, el que otorga el mandato, no se exime de responsabilidad”.