Andrew Palau en Córdoba: fe, rosca política y pedido de unidad para las iglesias evangélicas

El predicador estadounidense Andrew Palau está en Córdoba desde hace casi una semana, donde llevó adelante una cargada agenda que combinó rosca política, reuniones con integrantes del círculo rojo local y, principalmente, con los popes de la comunidad evangélica local. El motivo central de su visita es que Palau será el principal orador en el Festival Palau, un espectáculo que se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas, donde se reúnen iglesias evangélicas de la ciudad y del interior y combina actividades religiosas, musicales, comunitarias y solidarias.

Andrew es hijo del reconocido Luis Palau (1934-2021), uno de los evangelistas de habla hispana más reconocidos internacionalmente y una figura central del movimiento evangélico latinoamericano y su presencia en Córdoba no pasó inadvertida. El pastor se reunió con las máximas autoridades de la Provincia y de la ciudad.

Tres de esas reuniones, con la vicegobernadora Myrian Prunotto en la Unicameral, y con Daniel Passerini y Javier Pretto, fueron públicas. Allí, se pudieron ver a invitados especiales y algunos legisladores y concejales. En esos encuentros, Palau contó parte de su vida, cómo encontró a Dios y terminó las mismas con una oración, a la que se sumaron todos los presentes. El pastor también recorrió la cárcel de Bouwer, junto a la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico de la provincia, Nadia Fernández.

La reunión con Martín Llaryora no fue pública. El predicador y su equipo mantuvieron una animada charla en la cena con el mandatario que se extendió por más de tres horas y allí pudieron hablar de la realidad de las iglesias evangélicas en Córdoba, ya que de la misma formaron parte los integrantes del Consejo Pastoral Evangélico, quienes fueron los que cursaron la invitación para que Palau encabece el festival en Córdoba. Uno de los pastores del Consejo fue categórico ante la consulta de este medio sobre quién afrontaba los costos del festival que se desarrolla en el Parque Sarmiento. “Todos los gastos de organización y difusión los afrontamos nosotros, es decir las iglesias evangélicas, con lo que recibimos de los fieles”, sostuvo el pastor.

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Lejos de Brasil



Perfil Córdoba pudo dialogar con Palau luego del reconocimiento que recibió en el Concejo Deliberante. Extremadamente cauteloso en sus apreciaciones, una asistente se encargó de remarcar que no hablaría de política. De todas maneras, Palau reconoció que es difícil explicar por qué en Argentina (y en Córdoba) el movimiento evangelista no tiene un peso específico como en Brasil, donde se convirtió en un movimiento político con fuerte influencia en la política. “No sé por qué aquí no sucede lo mismo que en Brasil. Creo que los líderes espirituales de la ciudad, los pastores, quizás te puedan responder: yo vengo al servicio de ellos, me lo han pedido”, precisó.

Palau precisó que “siempre alentamos a la gente a que se involucre en los ecosistemas y en las distintas áreas de la sociedad, por el bien común. Especialmente, en todo lo que sea necesario para ayudar a los pobres y a los necesitados. Esa es la verdadera labor de la Iglesia: traer ayuda y esperanza, especialmente en los lugares más difíciles”.

Justamente ese es el punto (“ayudar en los lugares más difíciles”) por el que históricamente la política ha puesto su mirada sobre la comunidad evangélica: su poder de organización y territorialidad. A nadie escapa que la presencia de las iglesias evangélicas en los barrios de la ciudad, brindan cada vez más contención y ayuda a los vecinos, dato que en la Provincia y en la Municipalidad no desconocen.

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De hecho, el 27 de junio pasado, unos 500 pastores y líderes participaron de una actividad donde el gobernador Llaryora, firmó el decreto que reglamentó el acceso a la personería religiosa para las iglesias evangélicas de la provincia. En ese proceso participó el Consejo Pastoral Evangélico, cuya mesa directiva está integrada por los pastores Humberto Jiménez, Carlos Sánchez, Juan Figueroa, Néstor Reist, Luis Gugliotta, Gerardo Grosso, Alejandro Atdjian, Gustavo Romera, Gustavo Olivero, Nelson Crucianelli, Pablo Avram, Guillermo Zeitunlián y Marcos Quevedo.

Con todo, los propios referentes evangélicos reconocen que no existe un voto evangélico unificado. “En las iglesias no se habla de política partidaria. Obviamente que se hay cuestiones que nosotros defendemos como el tema del aborto y el matrimonio entre hombre y mujer, pero no decimos a quién votar. Cuando se acercan las elecciones se habla de lo mismo, pero no hay un ‘voto evangélico’”, señala el pastor.

Respecto al crecimiento de la comunidad evangélica en Córdoba. Palau fue cuidadoso a la hora de hablar de números y reconoció que no contaba con estadísticas. Sin embargo, sí identificó otro proceso que considera significativo: la unidad. “Estamos creciendo en unidad, es algo que quiero remarcar porque lo he visto ni bien llegué”, afirmó.

Sin embargo, alertó que como ocurre en cualquier comunidad, existen diferencias dentro del mundo evangélico: “Siempre hay diferencias en el pueblo evangélico, como en todos los lugares, pero eso no es un problema”, señaló. Según su punto de vista, el momento actual presenta una característica particular: la posibilidad de dejar esas diferencias en un segundo plano para concentrarse en objetivos comunes.

Pretto, en el Festival Palau

El vice intendente Javier Pretto estuvo presente durante el viernes por la noche en el Festival Palu, donde se encargó de remarcar el trabajo que realizan las iglesias y comunidades religiosas en distintos sectores de la ciudad, especialmente a través de acciones de acompañamiento y ayuda a quienes más lo necesitan. “Es muy importante que Córdoba pueda ser escenario de encuentros como este, donde las familias puedan compartir, disfrutar de la música y recibir un mensaje de esperanza. Quiero felicitar a toda la organización del Festival Palau y agradecer a las iglesias que trabajan todos los días en nuestra ciudad, siempre dispuestas a tender una mano a quien lo necesita”, expresó Pretto.

Durante el festival, las familias disfrutaron de diferentes propuestas y presentaciones musicales en un espacio pensado para el encuentro y la celebración. El Festival Palau forma parte de una iniciativa que busca acercar a las familias un espacio de encuentro, música y reflexión, con entrada libre y gratuita.