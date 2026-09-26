La Selección arriba a Córdoba con ‘Cuti’ Romero como nuevo capitán

Primero fue esperanza con una pregunta: ¿Viene Messi? Luego llegó la confirmación: la leyenda no viene a Córdoba a despedirse, sólo lo hará en Buenos Aires. Entonces, aparecieron varios interrogatorios más sobre la llegada de la Selección argentina a Córdoba. Sin embargo, sí hay certezas: en el estadio Mario Alberto Kempes se iniciará una nueva era de la Albiceleste y el capitán de esta nueva etapa es, nada más y nada menos, que Cristian ‘Cuti’ Romero.

El miércoles 30 de septiembre, la Selección enfrentará a Bolivia, en el primer compromiso de la ventana internacional que también tendrá partidos frente a Burkina Faso y Benín.

Por ahora no se percibe demasiada expectativa en torno a este cotejo, y puede que sea por la ausencia de Lionel Messi. Desde el lunes 21 de septiembre, los hinchas ya comenzaron a adquirir sus localidades a través de Deportick y AFA Tickets. Los precios establecidos para el encuentro van desde los 90 mil pesos hasta los 170 mil pesos, con una categoría especial para menores de entre 3 y 10 años: popular, $90.000; menor a popular, $25.000; platea Gasparini, $140.000; y platea Ardiles, $170.000.

Como si la ausencia de la ‘Pulga’ fuera poco, vale tener en cuenta que en estos partidos comienza a hacerse efectiva la sanción de la Fifa por “irregularidades” de la Selección en la Copa del Mundo en Estados Unidos. Por tal motivo, en el Kempes se deberá jugar con un aforo del 50 por ciento. El juego de Argentina frente al elenco boliviano fue determinado como “Clase A”, por tal motivo, ese día el estadio cordobés sólo estará habilitado para alrededor de 28.500 personas.

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Con recuerdos.

El regreso al Kempes trae consigo una memoria cercana: la última actuación del conjunto nacional en Córdoba ocurrió el 1 de febrero de 2022, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Esa noche, el equipo conducido por Lionel Scaloni derrotó 1-0 a Colombia. Diez meses después, aquella campaña terminaría con la consagración en Doha y la tercera Copa del Mundo para la Argentina.

Bolivia también forma parte de la historia reciente del estadio vinculado a la Albiceleste. En 2016, durante las Eliminatorias mundialistas, ambos seleccionados se encontraron en el mismo césped. Argentina ganó 2-0. Ahora, nueve años después, el escenario volverá a recibir un duelo entre ambos.

La conferencia de prensa de Scaloni está prevista para el martes a las 14.15, aunque se realizará en Buenos Aires. El entrenador hablará antes del último entrenamiento previo al juego.

Después de esa práctica llegará el traslado hacia Córdoba. La delegación viajará rumbo a la ciudad y quedará concentrada para el compromiso internacional del miércoles. Será entonces cuando la rutina cordobesa empiece a convivir con el movimiento propio de una visita de esta magnitud: controles, cámaras, aficionados, camisetas celestes y blancas y una expectativa que crecerá con el paso de las horas. No viene Messi y Scaloni tampoco habla en Córdoba. A buen entendedor...

Además de ‘Leo’, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporarán únicamente para el último amistoso de la serie frente a Benín.

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El dueño de la cinta es cordobés.

Córdoba recibirá a la Selección argentina con ausencias importantes y con una nueva distribución de roles. En el arranque de esta serie, a la cinta la tendrá el ‘Cuti’, aquel que la rompió en las infantiles de San Lorenzo de Córdoba y luego se destacó con honores en las divisiones inferiores de Belgrano. El defensor, hoy en el Atlético Madrid, asumirá formalmente el rol que durante tantos años llevó Messi. La imagen de Romero junto a Scaloni y Claudio Tapia, difundida esta semana por el presidente de la AFA, terminó de exponer el cambio.

El partido frente a Bolivia tendrá, además del “expirata”, dos cordobeses más que serán “locales” en el Kempes: el defensor embalseño Nahuel Molina, de gran presente en la Roma de Italia, y el delantero Julián Álvarez, que atraviesa una crisis con el Atlético Madrid y en estos días en el predio de la AFA parece que recuperó la sonrisa.

¿Habrá Scaloni hasta el próximo Mundial? ¿Cómo será la renovación? ¿Comienza la era de los Nicolas Paz y Franco Mastantuono? ¿Volverá alguna vez Paulo Dybala? ¿Nahuel Molina seguirá de lateral derecho teniendo en cuenta que en Italia está jugando por izquierda? ¿Quién será el próximo cordobés que se sume? ¿Le falta mucho a Joaquín Panichelli con su lesión? ¿Sigue el 'Dibu'? ¿Seremos pacientes? ¿Se extrañará mucho a Messi? Son algunos de los cientos de interrogantes que propone este nuevo ciclo mundialista que comenzará en tierras cordobesas.

Para la provincia quedará el partido ante Bolivia y, alrededor de ese encuentro, el inicio de una etapa que tendrá a varios nombres nuevos en funciones centrales. El objetivo inmediato estará sobre el césped: comenzar esta nueva era con una victoria.